Здание ФСБ загорелось в Ростове-на-Дону

Фото: Социальные сети

В здании Пограничного управления ФСБ на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону произошел пожар, передает Telegram-канал «112». Очевидцы сообщают, что перед задымлением в здании был слышен взрыв. Ряд Telegram-каналов отметили, что взрыв произошел на складе ФСБ. Предварительно, никто не пострадал.

По информации Telegram-канала SHOT, всех людей вывели из здания. На место происшествия едут 20 подразделений пожарных. Канал отмечает, что взрывы у здания продолжаются. Предварительно, на территории могут находиться склады с боеприпасами.

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