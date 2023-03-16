В Подольске загорелся жилой дом

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В подмосковном Подольске в многоквартирном жилом доме на Ленинградской улице произошел пожар, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Московской области. По данным ведомства, загорелся балкон на 12-м этаже здания, общая площадь пожара составила 25 кв. м. В 11:28 огонь был ликвидирован.

Возгорание на площади 25 кв. м произошло в квартире на балконе на 12-м этаже. В 11:28 — ликвидация открытого горения. Информация о пострадавших уточняется, — сказал собеседник NEWS.ru.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар произошел в многоквартирном жилом доме на Ленинградской улице. По словам очевидцев, горящие конструкции летели с балкона на автомобили.

Ранее стало известно, что житель Набережных Челнов погиб в результате взрыва в квартире. Инцидент произошел 11 марта. Следователи выясняют обстоятельства гибели, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ведомстве рассматривают разные версии случившегося, включая суицид. Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

Ранее в пятиэтажном доме № 129 на улице Ефремова взорвался газ. В результате ЧП пострадал один человек, еще 10 были эвакуированы. Предположительно, хлопок произошел в квартире на пятом этаже.