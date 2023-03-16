В здании ФСБ в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Пожарные продолжают работать на месте и тушить огонь.

Открытое горение ликвидировано в 14:36, — сказал собеседник агентства.

По данным источника Telegram-канала «112», сейчас работники пожарной службы проливают сгоревшие конструкции в здании.

Пожар в здании пограничного управления ФСБ на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону произошел 16 марта около полудня. Очевидцы сообщали, что перед задымлением в здании был слышен взрыв. Ряд Telegram-каналов отметили, что взрыв произошел на складе ФСБ. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание, также сообщалось, что на втором этаже складского помещения хранилось около 10 тонн горюче-смазочных и лакокрасочных материалов.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что в результате пожара один человек погиб, двое пострадали. По информации источника «112», также спасатели продолжают поиски трех человек, которые должны были находиться в здании погранслужбы ФСБ.