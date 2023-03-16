Стало известно о погибшем при пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону РЕН ТВ: один человек погиб, двое пострадали при пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Одного потерпевшего госпитализировали, другому оказали помощь на месте.

Один человек погиб. Пострадали двое. Одному оказали медицинскую помощь на месте, второго человека госпитализировали, — сообщил собеседник телеканала.

В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону рассказали NEWS.ru, что угрозы жителям ближайших домов нет. При этом очевидица сообщила, что услышала звук, похожий на взрыв, в квартире задрожали стены и окна, а через несколько минут она увидела столб дыма над зданием.

По данным канала Telegram-канала Mash, при пожаре пострадал 36-летний мужчина. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Официальные лица не комментировали данную информацию.

Пожар в здании пограничного управления ФСБ на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону произошел 16 марта. Очевидцы сообщали, что перед задымлением в здании был слышен взрыв. Ряд Telegram-каналов отметили, что взрыв произошел на складе ФСБ. По информации Telegram-канала SHOT, взрывы у здания продолжаются.