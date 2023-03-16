Жительница Ростова-на-Дону рассказала NEWS.ru, что перед пожаром в здании Погранслужбы ФСБ она услышала звук, похожий на взрыв. По ее словам, в квартире задрожали стены и окна, а через несколько минут она увидела столб дыма над зданием.
Сидела в комнате. Примерно в 12:20, может, на пару минут раньше, услышала звук, похожий на взрыв. В квартире задрожали стены и окна. Через несколько минут из окна увидела столб дыма. Ничего подозрительного в районе, где находится здание ФСБ, не замечала, — сообщил местная жительница.
16 марта в здании пограничного управления ФСБ на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону произошел пожар. Свидетели сообщали, что перед задымлением в здании был слышен взрыв. Ряд Telegram-каналов отметили, что взрыв произошел на складе ФСБ.
По информации Telegram-канала SHOT, всех людей вывели из здания. На место происшествия прибыли 20 подразделений пожарных. Канал отмечал, что взрывы у здания продолжаются. Предварительно, на территории могли находиться склады с боеприпасами.
По данным Telegram-канала Mash, при пожаре в здании пострадал 36-летний мужчина. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Официальные лица не комментировали данную информацию.