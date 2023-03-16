«В квартире задрожали стены»: очевидица рассказала о пожаре в здании ФСБ Жительница Ростова-на-Дону рассказала о звуке взрыва перед пожаром в здании ФСБ

Фото: Социальные сети

Пожар в здании Погранслужбы ФСБ

Жительница Ростова-на-Дону рассказала NEWS.ru, что перед пожаром в здании Погранслужбы ФСБ она услышала звук, похожий на взрыв. По ее словам, в квартире задрожали стены и окна, а через несколько минут она увидела столб дыма над зданием.

Сидела в комнате. Примерно в 12:20, может, на пару минут раньше, услышала звук, похожий на взрыв. В квартире задрожали стены и окна. Через несколько минут из окна увидела столб дыма. Ничего подозрительного в районе, где находится здание ФСБ, не замечала, — сообщил местная жительница.

16 марта в здании пограничного управления ФСБ на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону произошел пожар. Свидетели сообщали, что перед задымлением в здании был слышен взрыв. Ряд Telegram-каналов отметили, что взрыв произошел на складе ФСБ.

По информации Telegram-канала SHOT, всех людей вывели из здания. На место происшествия прибыли 20 подразделений пожарных. Канал отмечал, что взрывы у здания продолжаются. Предварительно, на территории могли находиться склады с боеприпасами.

По данным Telegram-канала Mash, при пожаре в здании пострадал 36-летний мужчина. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Официальные лица не комментировали данную информацию.