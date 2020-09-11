Песков: второй волны коронавируса пока нет, но медики готовы

https://static.news.ru/photo/345f7a2e-f41f-11ea-bc69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российская система здравоохранения готова к возможному всплеску заражений коронавирусом. Тем не менее в ряде регионов наблюдается лишь незначительное повышение этого показателя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал это естественным следствием того, что «многие вернулись из поездок, начался учебный процесс».

Представитель Кремля подчеркнул, что это «не обвальный рост». Тот факт, что «в повышенной ковидной готовности находится вся система здравоохранения», делает ситуацию совсем другой — не такой, как это было в начале пандемии коронавируса, считает Песков.

Комментируя разницу в данных о смертности от COVID-19, которыми располагают Росстат и оперативный штаб по контролю за распространением заболевания, пресс-секретарь главы государства призвал ориентироваться на информацию региональных штабов, собирающих оперативные данные на местах, передаёт ТАСС.

Ранее в Росстате подсчитали, что население России в первой половине 2020 года стало сокращаться быстрее обычного. Так называемая естественная убыль с января по июль составила почти 316,4 тысячи человек. Это больше, чем за весь 2019 год.

Наихудшим месяцем стал июль. Органы статистики зарегистрировали 181,5 тысячи смертей, это рекордный показатель с 2010 года. Вместе с тем, по данным статистического ведомства, именно в июле официальных случаев летальных исходов от коронавируса стало меньше — 4863 человека.

В свою очередь глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в некоторых российских медицинских учреждениях искажали статистику по смертности от коронавирусной инфекции, занося в документы иные причины смерти.

Однако министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что рост смертности в период пандемии связан не только с COVID-19, но и с другими болезнями. По его словам, выводы Росздравнадзора о неточностях в статистике смертности основаны на неполном анализе данных статистики, писал NEWS.ru.