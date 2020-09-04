Росстат зафиксировал снижение смертности от COVID-19 в июле

https://static.news.ru/photo/46391daa-eee2-11ea-8536-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новая коронавирусная инфекция в июле стала причиной смерти 4863 человек в РФ, следует из данных Росстата.

COVID-19 как основная причина смерти. Число смертей в этой группе в июле 2020 года составило 4863 случая, — говорится в сообщении ведомства.

Ещё в 1059 случаях COVID-19 предполагается в качестве основной причины летального исхода , но для подтверждения этого требуются дополнительные исследования.

По данным Росстата, у 2966 пациентов коронавирус не повлиял на наступление летального исхода, в то же время у 1191 человека новый вирус вызвал осложнения, ускорившие смерть.

В ведомстве подчеркнули, что в июле число смертей от COVID-19 сократилось по сравнению с июнем.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 015 105 случаев коронавируса. Значительная часть из них — 832 747 человек (+ 5 812 за сутки) — уже выздоровели. За весь период зафиксировано 17 649 летальных исходов (+121 за сутки). Учитывая умерших и поправившихся, COVID-19 в настоящее время болеют 164 709 жителей России.

Ранее NEWS.ru писал, что третий, пострегистрационный этап испытаний вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции нового типа российские специалисты планируют завершить до конца 2022 года. Параллельно с этим на добровольной основе в России хотят привить людей из группы риска — учителей и медработников. Массовая вакцинация от коронавируса начнётся в Москве с 5 сентября.