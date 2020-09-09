В России зафиксирована самая высокая за 10 лет смертность

https://static.news.ru/photo/31cfa464-f271-11ea-8fd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Население России в первой половине 2020 года стало сокращаться быстрее обычного. Так называемая естественная убыль с января по июль составила почти 316,4 тысячи человек. Это больше, чем за весь 2019 год.

Наихудшим месяцем по соотношению рождаемости и смертности в России и самым плохим в текущем году по количеству зарегистрированных смертей стал июль.

Органы статистики зарегистрировали в июле 181,5 тысячи смертей, это рекордный показатель с 2010 года. Смертность выросла почти на 20%, передаёт ПРАЙМ со ссылкой на данные Росстата. В 2019-м было 151,9 тысячи умерших.

Рождаемость в России в июле также снизилась — на 7,1% в годовом выражении, это 130,7 тысячи новорождённых против 140,7 тысячи годом ранее.

Показатель естественной убыли населения в июле составил 50,8 тысячи человек против 11,2 тысячи в июле прошлого года.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что численность населения России продолжает снижаться. Поэтому, по его словам, власти страны в последние годы уделяют большое внимание проблемам демографии.