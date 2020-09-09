В России зафиксирована самая высокая за 10 лет смертность

Население России в первой половине 2020 года стало сокращаться быстрее обычного. Так называемая естественная убыль с января по июль составила почти 316,4 тысячи человек. Это больше, чем за весь 2019 год.
Наихудшим месяцем по соотношению рождаемости и смертности в России и самым плохим в текущем году по количеству зарегистрированных смертей стал июль.
Органы статистики зарегистрировали в июле 181,5 тысячи смертей, это рекордный показатель с 2010 года. Смертность выросла почти на 20%,
Рождаемость в России в июле также снизилась — на 7,1% в годовом выражении, это 130,7 тысячи новорождённых против 140,7 тысячи годом ранее.
Показатель естественной убыли населения в июле составил 50,8 тысячи человек против 11,2 тысячи в июле прошлого года.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что численность населения России продолжает снижаться. Поэтому, по его словам, власти страны в последние годы уделяют большое внимание проблемам демографии.
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