Минздрав: рост смертности в период пандемии связан не только с COVID-19

https://static.news.ru/photo/882218ca-f13f-11ea-9a77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что рост смертности в период пандемии коронавируса связан как с COVID-19, так и с другими болезнями. По его словам, выводы Росздравнадзора о неточностях при регистрации смертей от коронавируса были основаны на неполном анализе данных статистики.

Он отметил, что учёт смертей и определение их причин в России проходит в соответствии с требованиями Международной статистической классификации болезней, передаёт ТАСС.

Как показывает накопленный опыт и анализ случаев смерти в период эпидемического подъёма, увеличение смертности среди населения в период пандемии COVID-19 связано как непосредственно с коронавирусной инфекцией, так и с декомпенсацией других заболеваний, где COVID-19 способствовал их более тяжёлому течению, например сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, — подчеркнул он.

Мурашко добавил, что данные Росздравнадзора были основаны на информации, полученной в ходе проверок медучреждений. Анализ статистических данных по всей стране находится в компетенции Минздрава и Росстата.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в некоторых российских медицинских учреждениях искажали статистику по смертности от коронавирусной инфекции, занося в документы иные причины смерти.