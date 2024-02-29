Всемирный Фестиваль молодежи: кто участвует, чем он отличается от советских

Фото: Владимир Барабанов/ТАСС

В поселке «Сириус», около Сочи, открывается Всемирный Фестиваль молодежи (ВФМ). В нем примут участие около 20 тысяч человек из других стран. Кто приедет на побережье Черного моря, что будет в программе фестиваля и каково его политическое значение — в материале NEWS.ru.

Что известно о Всемирном Фестивале молодежи

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, Всемирный Фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Ожидается, что его участниками станут 20 тысяч человек из более чем 180 стран мира. С 10 по 17 марта в рамках региональной программы гости фестиваля посетят 30 городов России.

Накануне открытия в Сочинском национальном парке состоялась высадка деревьев для создания памятной аллеи. «Рядом с каждым деревом появится табличка с именем посадившего — в качестве напоминания о вкладе в сохранение природного богатства», — говорится на сайте мероприятия.

В феврале также открылась мультимедийная выставка фотоконкурса «Знание. Россия». Снимки, сделанные жителями из разных регионов РФ, дополнены эффектами визуализации, интересными фактами и аудиосопровождением, доступным по QR-коду.

В рамках фестиваля пройдут массовые мероприятия: гастрономический фестиваль «Россия на вкус», ледовое шоу и фестиваль художественной гимнастики.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Олимпийский парк в Сочи. Территория Сириуса

Каково политическое значение Всемирного Фестиваля молодежи

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что проведение фестиваля — сигнал во внешний мир. «Несмотря на все события последних двух лет, Россия остается значимой величиной в международных делах. И это сигнал, прежде всего Западу о том, что мы не оказались в изоляции, что к нам едут, и едут в том числе из стран Евросоюза, и даже из Соединенных Штатов делегация тоже есть», — считает Трухачев.

По его мнению, фестиваль можно использовать для продвижения внешнеполитических интересов Москвы, особенно в странах глобального Юга.

Если говорить о конкретных государствах, то стоит обратить внимание на Аргентину, так как там есть русская диаспора, считает Трухачев. Он напомнил, что у этой страны Латинской Америки есть причины для недовольства Западом, например, территориальный спор с Англией из-за островов в Атлантике.

Трухачев назвал Словакию второй страной, которая, по его мнению, могла бы выступать российским «троянским конем» в Европе. «Но нужна долгосрочная работа и перекодирование той же самой словацкой молодежи в наших интересах. Хочется надеяться, что Всемирный Фестиваль станет началом такой работы», — заключил Трухачев.

Что будет в программе Всемирного Фестиваля молодежи

В программу фестиваля вошли мероприятия по девяти направлениям: спорт, медиа и журналистика, общественная деятельность, наука, бизнес, волонтерство, международное сотрудничество, образование, культура и работа детских организаций. В рамках ВФМ пройдет форум молодых дипломатов, семинары по искусственному интеллекту, робототехнике и научным открытиям, совместный забег иностранных и российских студентов, показательные выступления по экстремальным видам спорта.

Фото: Игорь Герасимчук/ТАСС

Часть мероприятий подготовлена оргкомитетом Всемирных Игр Дружбы, которые состоятся в России в сентябре 2024 года. Его гендиректор Алексей Сорокин уверен, что спортивная программа гармонично вплелась в общую концепцию молодежного форума.

«В ней есть и яркие шоу, и мастер-классы для самых активных, и даже самые настоящие титульные боксерские бои. Уверены, гостям и участниками Фестиваля спортивная программа придется по вкусу», — сказал Сорокин.

Какие страны участвуют в Всемирном Фестивале молодежи

Еще в январе Путин заявил, что организаторы ВФМ получили более 300 тысяч заявок из 190 стран мира. В результате в «Сириус» приедут 20 тысяч участников — молодые люди не старше 35 лет из Аргентины, Уругвая, Мексики, Парагвая, Пакистана, Ирана, Израиля, стран Евросоюза, США и многих других стран.

«В этом году свой вклад в подготовку мероприятия внесли страны-члены БРИКС, ШОС, СЕЛАК, АСЕАН и Африканского союза. Такой впечатляющий масштаб говорит о том, что нет силы выше дружбы», — подчеркнул Путин в видеообращении к участникам фестиваля.

В «Сириусе» запланированы показ ледового шоу Ильи Авербуха, в котором должны принять участие фигуристы Евгения Медведева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Альбена Денкова, мастер-класс всемирно известного режиссера Эмира Кустурицы, творческие встречи со актерами Юлией Пересильд, Милошем Биковичем и Владимиром Машковым, выступления Полины Гагариной, Ларисы Долиной, Натальи Подольской и других.

Проводились ли фестивали молодежи в СССР

Первый аналогичный фестиваль прошел в Москве в 1957 году. К его началу закончили строительство стадиона «Лужники», на котором состоялась церемония открытия, гостиницы «Украина» и кинотеатра «Ударник». Тогда в столице объединили несколько улиц, назвав их Проспектом Мира.

На севере Москвы был заложен Парк Дружбы, вдоль которого жители высадили тысячи деревьев, кустарников и роз. На улицах города появились венгерские автобусы марки «Икарус» и были выпущены российские РАФ-10 «Фестиваль». Участниками фестиваля 1957 года стали более 31 тысячи человек из 131 страны мира.

Затем ВФМ прошел в 1985 году. Он длился восемь дней, и его посетили 26 тысяч участников из 157 стран. Мероприятие запомнилось шахматными партиями, в которых мастер спорта СССР, будущий чемпион мира Анатолий Карпов играл против иностранцев. На сценах фестиваля выступали Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Дин Мартин и Удо Линденберг.

В 2017 году фестиваль проходил сразу в двух городах — Москве и Сочи. В рамках ВФМ особое внимание уделили революционерам Латинской Америки — Че Геваре и Фиделю Кастро: о них читали лекции и проводили семинары. В фестивале участвовало около 25 тысяч человек из 180 стран.

В 2024-м, впервые за два года, фестиваль молодежи проводится в России. Он отличается от советских форумов тем, что сейчас многие мероприятия посвящены передовым технологиям и развитию искусственного интеллекта, чего не было в СССР. Также в наши дни в рамках фестиваля проводится курс для молодых бизнесменов.

Фото: Егор Желов/ТАСС

Глава Росмолодежи Ксения Разуваева объяснила, какая основная цель мероприятия. «Молодые ученые смогут поговорить о реализации совместных научных исследований, предприниматели обсудят возможности развития бизнеса в новых геополитических реалиях, творческая молодежь обретет новые знакомства, которые, возможно, перерастут в новые совместные проекты, а спортсмены смогут сплотиться против попыток политического влияния на их профессиональную карьеру», — объяснила она ТАСС.

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