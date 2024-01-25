Путин назвал число желающих приехать на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи Путин: более 300 тысяч заявок из 190 стран прислали на фестиваль молодежи в Сочи

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече со студентами в Калининграде, что на участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи прислали заявки уже более 300 тысяч человек из 190 стран мира. По словам главы государства, мероприятия такого масштаба регулярно проводились и в СССР.

Это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым, — сказал Путин.

Путин отметил, что в связи с «сегодняшней ситуацией» в организационных моментах есть «некоторые переформатирования». Однако в целом желающих очень много, подчеркнул он. Президент РФ выразил надежду, что мероприятие пройдет на хорошем, высоком уровне.

Согласно президентскому указу, Всемирный фестиваль молодежи будет проходить на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта. Иностранных участников ждет путешествие по 30 российским городам.

Также Путин рассказал студентам, что при новой системе образования выданные перед этим дипломы сохранят свою силу и будут также учитываться при устройстве на работу. По его словам, образование создает некоторые преимущества, в том числе в виде надбавки к зарплате. Президент обратил внимание, что если раньше получить высшее образование считали важным 50% выпускников, то сейчас так думают уже более 70% учеников.