Голикова рассказала о планах охвата школьников патриотическим воспитанием Голикова: система патриотического воспитания к концу года охватит 72% детей в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Татьяна Голикова

Система патриотического воспитания охватит около 72% детей и молодежи, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» на площадке выставки-форума «Россия». По ее словам, эти планы реализовываются в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина. В целом система образования в России охватывает около 80 млн россиян, добавила вице-премьер.

С 2021 года по поручению главы государства реализуется федеральный проект «Патриотическое воспитание». Одна из главных его задач — охватить системой воспитания к концу 2024 года не менее 72% детей и молодежи в возрасте от 5 до 19 лет, в том числе за счет развития нашего общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», — сообщила Голикова.

Согласно данным ВЦИОМа, 95% школьников гордятся своей страной, добавила она. Помимо реализации патриотического воспитания детей, образовательные учреждения страны выполняют функцию крупнейшего работодателя. В этой сфере задействовано 9,5% взрослого населения России, указала Голикова.

Ранее Путин заявил, что для успешной России необходим не только патриотический настрой граждан, но и их качественное образование. В связи с этим президент призвал создать более плотную связь между школой, вузом, научным центром и экономикой.