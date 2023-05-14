В России пройдет Всемирный фестиваль молодежи: как это было в СССР В 2024 году РФ четвертый раз примет молодежный фестиваль. Каким был первый праздник при Хрущеве, приоткрывший железный занавес для советских людей

Фото: Трепетов/РИА Новости

Торжественное открытие VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов на стадионе имени В.И. Ленина «Лужники»

В 2024 году Россия проведет Всемирный фестиваль молодежи. Он пройдет с 29 февраля по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи, на берегу Черного моря. Об этом накануне сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, возглавивший оргкомитет фестиваля. До этого наша страна уже трижды принимала у себя праздник молодежи — в 1957-м, 1985-м и 2017 году. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который прошел в Москве в разгар хрущевской оттепели, стал невероятным для страны событием. Через приподнявшийся железный занавес в СССР хлынули иностранцы со всех уголков Земли, в том числе из капстран. Самые примечательные факты о том фестивале — в материале NEWS.ru.

Фестиваль в СССР 1957 года стал самым массовым

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который прошел в Москве с 28 июля по 11 августа 1957 года под лозунгом «За мир и дружбу», стал самым массовым за всю его историю. Интернациональный праздник посетили 34 тысячи человек из 131 страны. По числу гостей тот рекорд до сих пор никто не смог побить.

Фестиваль задумывался как форум левой молодёжи, юных борцов за мир и социальную справедливость — в пику империалистам. Начало движению было положено в Лондоне на Всемирной конференции молодежи за мир 1945 года. Первый молодежный фестиваль состоялся в Праге в 1947 году. К тому времени британский премьер Уинстон Черчилль уже произнес свою знаменитую Фултонскую речь, которая считается точкой отсчета холодной войны.

До ее окончания Всемирные фестивали молодежи и студентов проводились преимущественно в столицах стран соцлагеря — Будапеште, Берлине, Бухаресте, Варшаве, Софии. Исключения были редки. В 1959 году мероприятие впервые прошло в капиталистической Вене, а в 1962-м — в Хельсинки. В 1989 году фестиваль впервые прошел в Азии, а именно — в северокорейской столице Пхеньяне, а 1997-м он добрался и до Гаваны, еще при жизни кубинского лидера Фиделя Кастро.

Фото: Рахманов Николай/ТАСС Делегация из Иордании едет по Большой Садовой в «Лужники» на открытие фестиваля. 28 июля 1957 года

Открыли «Лужники», построили гостиницу «Украина», проложили Проспект Мира

К фестивалю Москва преобразилась. Был достроен стадион «Лужники», на котором состоялась церемония открытия праздника, построены гостиница «Украина» и кинотеатр «Ударник».

В Москве объединили несколько улиц и назвали Проспектом Мира. На севере столицы был заложен Парк Дружбы, вдоль которого москвичи высадили тысячи деревьев и кустарников, вырастили сто тысяч роз.

На улицах Москвы появились венгерские «Икарусы», а также к фестивалю приурочили выпуск микроавтобусов РАФ-10 «Фестиваль».

В СССР узнали про джинсы, юбки клеш и рок-н-ролл

Во время фестиваля многие жители СССР не только впервые увидели живых иностранцев, но и познакомились с западными веяниями. Началась мода на джинсы, юбки клеш, кеды.

Советские люди начать слушать рок-н-ролл (хит Rock Around the Clock Билла Хейли 1955 года завоевал сердца советских граждан), на московских улицах зазвучал джаз.

А еще популярность приобрела игра в бадминтон. В то время воланчики делали из перьев. Взмывая вверх, воланчик напоминал белого голубя, ставшего символом фестиваля. Графическое изображение голубя мира, а точнее голубки, еще в 1949 году создал Пабло Пикассо.

Фото: Егоров Василий/ТАСС Участник фестиваля из Западной Африки студент Альберт Балима на Красной площади, 7 августа 1957 года

Песня «Подмосковные вечера» стала визитной карточкой СССР

Специально ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов было написано несколько песен, в том числе «Если бы парни всей Земли». Произведение композитора Василия Соловьёва-Седого и поэта Евгения Долматовского стало гимном фестиваля. А его неформальной визитной карточкой — «Подмосковные вечера». Эту песню спели на закрытии Эдита Пьеха и Владимир Трошин.

Про подготовку к фестивалю в 1958 году вышел фильм «Девушка с гитарой» с Людмилой Гурченко в главной роли. А еще он упоминается в лирической комедии «Покровские ворота». Главный герой Костик говорит соседу Велюрову, предупреждая о ветрености пловчихи Светланы: «А на носу Всемирный фестиваль молодежи! Приедут красавцы из Новой Зеландии».

На Гостелерадио появилась редакция «Фестивальная», запустившая первую советскую викторину «Вечер веселых вопросов». Она стала предтечей «Клуба веселых и находчивых» (КВН).

Габриэль Гарсия Маркес посетил СССР инкогнито

В дни фестиваля Москву посетил будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Габриэль Гарсия Маркес. Тогда ему было тридцать лет, и он работал репортером. Маркес приехал без приглашения, под видом участника фольклорного ансамбля земляков-колумбийцев.

Свои впечатления он описал в знаменитом эссе «СССР: 22 400 000 км² без единой рекламы кока-колы!». Оно оказалось весьма критическим по отношению к советскому быту. Один из основоположников направления магический реализм выступил как вполне себе реалист. В Советскому Союзе его воспоминания сочли крамолой, и писатель надолго стал непубликуемым в нашей стране.

Фото: Трепетов/РИА Новости Торжественное открытие VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов на стадионе «Лужники»

В советском сленге появился мем «дети фестиваля»

Принято считать, что после Всемирного фестиваля в Москве наблюдался беби-бум, и «дружба народов» привела к появлению на свет малышей от родителей разных рас и национальностей. Тогда возникло выражение «фестивальные дети» — по современным меркам настоящий мем.

Однако не исключено, что это все же миф. Советские журналисты приводили сводную статистическую выписку, подготовленную для руководства МВД СССР. Она свидетельствовала о рождении 531 мулата.