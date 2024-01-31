«Государство-то развалилось»: Путин о системе воспитания в СССР Путин: система воспитания молодежи в СССР не сработала

В СССР существовала жесткая система воспитания молодежи, но она не сработала, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. По его словам, это не помогло предотвратить развал государства. Фрагмент речи президента опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

В советские времена были октябрята, пионеры, потом комсомол, члены Компартии. Членов Компартии было под 20 миллионов человек, а государство-то развалилось. Вот вам и система, хотя, казалось бы, все было выстроено жестко, — сказал он.

Путин во время встречи также сравнил Родину и семью. По его словам, не любить свою страну то же самое, что не любить детей. Глава государства добавил, что ситуация вокруг военной операции на Украине показала, что российское общество стоит на прочном фундаменте. По его словам, вся ненужная «пена» потихоньку стала смываться.

На встрече с российским лидером присутствуют 544 доверенных лица. В их число вошли артисты Екатерина Гусева, Эдгард Запашный, Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, главный редактор RT Маргарита Симоньян, певцы SHAMAN и Диана Гурцкая.

Ранее доверенным лицам кандидата на должность президента России Путина в избирательном штабе в Москве выдали специальные удостоверения. Среди них оказались художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, певица Лариса Долина, ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе и многие другие.