Володин заявил о превосходстве системы здравоохранения РФ над западной

https://static.news.ru/photo/4b37b8b6-9113-11ea-aef5-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время пандемии коронавируса отечественная система здравоохранения продемонстрировала большую эффективность, чем американская или европейская. Такого мнения придерживается спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что многие страны не справляются с этим вызовом. В качестве примера Володин привёл США, отметив, что на эту страну многие смотрят, как на икону. По его словам, основная проблема там связана с доступностью лечения.

27 млн граждан за бортом оказания медицинских услуг. Они не могут получить помощь, — цитирует спикера ТАСС.

Володин добавил, что пандемия внесла значительные изменения в жизнь населения планеты. Возврат к прежнему порядку возможен только после создания действенного лекарства против коронавируса. При этом не исключено, что какие-то ограничения сохранятся и в будущем, полагает Володин.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минздрава Михаил Мурашко отметил эффективность ряда отечественных лекарственных препаратов против коронавируса. По словам министра, об этом свидетельствуют результаты проведённых испытаний.