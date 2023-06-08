Военный эксперт раскрыл особенности подбитого немецкого ЗРК Военэксперт Леонков: Украина будет продолжать использовать немецкие ЗРК Iris-T

Фото: Boevaya mashina/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Украина будет продолжать использовать немецкие ЗРК Iris-T, несмотря на то, что российским сила удалось подбить один из комплексов в зоне СВО, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что Iris-T является ЗРК малой дальности, которую используют для прикрытия и перегруппировки войск.

Это ЗРК малой дальности, которая позволяет прикрывать не только объекты, но и группировки войск. Она использует ракеты класса «воздух-воздух» на основе AIM-9X. Скорее всего, сейчас Украина будет активно работать этими комплексами в районе контрнаступления. При выбивании ЗРК Iris-T SLM РЛС этого комплекса становится бесполезным, так как РЛС находится на отдельной боевой машине, а пусковые остановки на другой, — сказал он.

8 июня российский дрон-камикадзе «Ланцет-3» уничтожил украинскую радиолокационную станцию от зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. В Сети были опубликованы кадры с моментом наведения и удара.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что до конца 2023 года Украина получит еще две системы ПВО IRIS-T. Они станут дополнением к двум системам, переданным Киеву Берлином. Дипломат уточнил, что в Германии уже изготавливают четыре такие системы, которые канцлер Олаф Шольц обещал передать Киеву.