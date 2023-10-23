Вакцина Екатерины II: как Россия опередила Европу в прививках против оспы 255 лет назад императрица Екатерина II заложила начало массовых прививочных кампаний

Время, наступившее после Средневековья, было настоящей эпохой эпидемий. Болезни выкашивали целые регионы. Некоторые континенты, как Америка, теряли до 90% своего населения. Но и Европе не везло. Оспа была одной из самых заразных и страшных болезней того периода. Не было европейца, который бы ею не переболел. Первым профилактическим средством для борьбы с ней стала прививка. Но далеко не все были готовы к ней, вакцинации активно сопротивлялись. Россия в этом смысле шла в общеевропейских трендах, но ситуация здесь облегчалась более благосклонным настроем со стороны монархов. В 1768 году 23 октября по новому стилю императрица Екатерина II сделала прививку против оспы, чем заложила начало массовых прививочных кампаний.

Сколько людей умирало от оспы

Оспа, опередив чуму и тиф, стала в XVIII веке болезнью номер один в Европе. Летальность инфекции составляла от 20% и до 90%. А болели ею поголовно. Больше всего оспа угрожала детям.

Однако в XVIII веке характер болезни стал меняться. Всё больше и больше детей избегали заражения оспой в юном возрасте. Всё больше и больше заболевало взрослых с весьма печальными последствиями для их здоровья. Эта мутация оспы затронула и Россию.

В 1730 году в возрасте 15 лет от оспы умер последней прямой потомок Петра I по мужской линии император Пётр II. Как считается, во дворец болезнь занёс князь Долгорукий, чьи дети болели оспой. Хотя имперским указом посещение дворца тем, у кого болели родственники, было запрещено, князь сумел обойти запрет. С печальными, но естественными последствиями для российской монархии.

Первые пропагандисты прививок

В 1694 году Британия замерла в шоке: в возрасте 32 лет от оспы скончалась молодая королева Мария Стюарт, пользовавшаяся популярностью при дворе и в обществе. Поэты сочиняли траурные элегии, а для врачей того времени это стало толчком к поиску средств борьбы с болезнью.

Один метод был известен. На востоке уже не одно столетие практиковалась вариоляция. Суть этого метода, названного по имени болезни — вариола с латыни как раз означает оспу, — заключалась во втирании пораженных болезнью тканей и жидкостей в ранки на теле «прививающегося». Вариантов операции было много.

Наиболее безопасным с точки зрения санитарии был такой: иголка, к концу которой была приделана смоченная кровью и гноем ткань оспенного больного, продевалась несколько раз через кожу прививающегося. Поражённые ткани какое-то время оставались под кожей, а потом извлекались. К тому времени болезнь уже должна была поразить человека.

Однако у такого метода была проблема. Во-первых, он не давал однозначных гарантий того, что прививающийся человек будет заражён. Более того, часто случалось так, что человек вообще не болел оспой. И после такой прививки заражался естественным путем и в итоге нередко умирал.

Во-вторых, метод вариоляции активно применялся в Османской империи. Турцию к тому времени на фоне распространявшихся теорий Просвещения считали тёмной и архаичной тиранией, что бросало тень и на технологии этого региона. Не последнюю роль играло то, что Османская империя была мусульманской страной, ассоциировалась с варварством.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Мэри Монтегю

Такие предубеждения сыграли плохую роль с Мэри Монтегю, женой посла Британии в Константинополе, которая привила от оспы своего сына. Когда она в конце 1710-х годов попыталась пропагандировать вариоляцию у себя на родине, то кроме традиционных причин сопротивления столкнулась и с предубеждением против себя как женщины.

Тем не менее она уговорила английских врачей привить свою дочь. В 1721 году в Британии разразилась очередная эпидемия оспы, и тогда Мэри убедила врачебное сообщество провести следующий эксперимент. Семь заключённых, приговоренных к смерти, были привиты против оспы. Взамен на это их обещали выпустить из тюрьмы. Они выжили и вышли на свободу, хотя их товарищи умерли от той же болезни. После этого привили шестерых сирот в приютском доме. И те так же пережили прививку успешно.

Кто боролся против прививок

В итоге к 1730 году в Англии были привиты от оспы более 800 человек, из которых умерли только 2%! Для болезни, которая в Британии имела летальность в среднем 30%, это был впечатляющий результат. Но он мало кого убедил. Хотя король Георг II все же сделал себе прививку в 1742 году.

Вместо кампании массовых прививок в Англии началась битва памфлетов, в которых у противников и сторонников вакцинации был паритет. Часть врачей не просто выступала против вариоляции, а занималась специфической обработкой статистики. Некоторые с цифрами в руках доказывали, что из-за вариоляции только в Лондоне с 1730 по 1765 год дополнительно умерли более 25 тысяч человек.

В 1762 году парижский парламент, напуганный мнимыми угрозами искусственных эпидемий, просто запретил вариоляцию во французской столице. Борьба за и против вариоляции достаточно быстро достигла уровня борьбы за национальные ценности. Как писал Вольтер в своих «Философических письмах»: «обыкновенно в Европе говорят, что англичане — сумасшедший и экзальтированный народ; сумасшедший, так как они своим детям прививают оспу, чтобы воспрепятствовать появлению ее у них; экзальтированный, так как они с радостью сообщают своим детям эту ужасную болезнь с целью предупредить зло, еще неизвестное. Англичане же со своей стороны говорят: прочие европейцы — трусы и люди вырождающиеся. Трусы — потому что они боятся причинить детям незначительную боль; выродившиеся люди — потому что подвергают своих детей опасности погибнуть от оспы».

Как Россия оказалась в лидерах вакцинации

Российская империя в этих идеологических диспутах не участвовала. Императорский двор боялся оспы со времён смерти Петра II. Так что эпидемия болезни, вспыхнувшая в 1741 году в Петербурге, поставила императрицу Елизавету Петровну перед выбором — прививаться или нет. Она отказалась. Но именно в России эксперименты с вариоляцией внезапно получили наиболее широкое распространение.

В 1756-1768 годах в Лифляндской губернии была проведена первая кампания массовой противооспенной вакцинации детей. Занимался этим доктор Шулениус. Под впечатлением от его успехов к этой кампании присоединился целый ряд протестантских пасторов. И довольно скоро, к концу XVIII века практически вся Прибалтика была покрыта многочисленными заведениями, где матерей, пасторов и других добровольных вакцинаторов обучали вариоляции. Получить прививку стало просто для любого крестьянина. Главное, она была бесплатной.

Успех прививочной кампании в соседних с Петербургом областях шел параллельно с освещением подобных кампаний в Европе. Первым на этом поприще был российский историк Герхардт Миллер, который описал одну из них в своем журнале в 1755 году. А уже в 1760-х годах было издано несколько популярных брошюр, в которых пропагандировалась вариоляция.

В 1764 году вариоляция началась на русском императорском флоте. А в 1765 году доктор Пекен издал в Трудах Вольного экономического общества брошюру «Способ, как сельским обывателям пользовать себя в оспе». В 1767 году во время работы Уложенной комиссии серьёзно рассматривалось предложение об обязательной противооспенной прививки всего населения России. Предложения опирались на успехах прививочных кампаний в Прибалтике. Но их отклонили, что в будущем не помешало империи вкладывать весьма серьёзные деньги в пропаганду и проведение прививочных кампаний. Хотя их необязательность будет сдерживающим фактором, уже в первой четверти XIX века в России привили против оспы 11% детей.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Барон Томас Димсдейл — английский врач, вызванный из Лондона в 1768 году для введения в России прививок от натуральной оспы

Укол для императрицы

Прорыв в деле распространения прививок приходится на время правления Екатерины II. Императрица знала о смерти членов правящей фамилии от оспы. По её словам, она всю жизнь была приучена бояться этой болезни. В переписке с Вольтером императрица отмечала, что оспопрививание давно её заботит. Но в то же время признавалась, что её подданные полны всяческих суеверий, поэтому единственный вариант — своим примером показать, что бояться прививки не следует.

В 1768 году эпидемия оспы в очередной раз поразила Петербург. Летом, за неделю до своего замужества от болезни умирает близкая фрейлина Екатерины. И императрица сделала решительный шаг — в Россию пригласили известного английского врача, поборника и пропагандиста вариоляции Томаса Димсдейла. 18 августа его представили императрице и в скором времени одобрили его план массовой противооспенной вакцинации.

Прежде чем привить императрицу, метод испытали на двух воспитанниках кадетского корпуса, где как раз бушевала эпидемия. Прививка оказалась неудачной. Из двух кадетов ни один не оказался привит после двух операций по вариоляции. Английский врач предложил провести ещё несколько экспериментов, но Екатерина, не желая ждать, буквально приказала сделать ей прививку.

На случай, если что-то пойдет не так, императрица поручила преданным людям держать наготове карету для англичан. Она опасалась, что в случае её смерти придворные заходят линчевать доктора и его ассистентов.

12 октября (23-го по новому стилю) 1768 года Томас Димсдейл привил Екатерину II. Шестилетний мальчик Александр Марков, который стал донором поражённых тканей для императрицы, в будущем сменил фамилию на Оспенный.

Поначалу императрица испытывала легкое недомогание, но на 10-й день заболела всерьез. Только на 18-й, к радости доктора и имперской прислуги, Екатерина выздоровела. В Петербурге это отмечается праздником, сенат и синод публикуют велеречивые поздравления императрицы с «героическим поступком». Чеканится медаль, семья Маркова-Оспенного осыпается привилегиями.

Врача Томаса Димсдейла вместе с его сыном, выступавшим ассистентом, возвели в баронство Российской империи. Димсдейла отблагодарили подарками, наградили единовременной выплатой в 10 тысяч фунтов — колоссальные деньги по тем временам. А кроме того, назначили ежегодную пенсию в 500 фунтов.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Павел I

Следом Димсдейл привил будущего императора Павла I. А в 1781 году опять приехал в Россию и привил внуков императрицы, за что опять получил огромные подарки. Их было так много, что уже после прививки Екатерине, возвратившись в Британию, Димсдейл стал успешным банкиром. Тем не менее он продолжал пропагандировать противооспенные прививки до конца жизни.

Успех «императорской вариоляции» приведёт к тому, что до 1780 года в России привьют более 20 тысяч человек. Страна опередила всю Европу по темпам и количеству прививок. Власти выпустили указы, согласно которым прививки активно внедрялись в армии и на флоте, а также в кадетских корпусах, академических училищах и обществах. В 1770 году было выпущено сочинение Томаса Димсдейла, пропагандирующего прививку. Амбулаторный дневник императрицы с описанием симптомов использовался в книге как иллюстративный материал.

После поступка Екатерины II прививка против оспы стала популярной среди придворной знати, а оттуда мода дошла даже до отдаленных дворянских усадеб. В 1796 году английский врач Эдвард Дженнер изобрел вакцину против оспы, основанную на тканевом материале коровы. Летальность прививок упала до нуля.

С 1801 года вакцина Дженнера начала активно применяться в России. Однако полностью искоренили оспу только в СССР, где прививки стали обязательными. К 1936 году природная оспа была полностью ликвидирована на территории Союза. После этого она если и заносилась, как это было в 1959 году, то только извне. С 1980-х годов считается, что оспа — единственная инфекция на Земле, которая была полностью уничтожена.

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