В России за сутки выявили 7425 новых случаев заболевания COVID-19

https://static.news.ru/photo/c5b43ca6-b524-11ea-abad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 84 российских регионах за прошедшие 24 часа тесты на коронавирус дали положительный результат ещё у 7425 человек. Из них у 2427 жителей страны, а это 32,7% от общего числа обследованных врачами, болезнь протекала бессимптомно. Такие данные приводит оперативный штаб.

За всё время с начала пандемии число заболевших нарастающим итогом достигло 599 705 заболевших в 85 регионах.

Что касается летальных исходов, то за сутки в стране от коронавируса умерли 153 пациента. Жертвами заболевания за весь период стали 8359 человек.

Сейчас в мире COVID-19 заразились более 9,1 млн человек. Жертвами болезни стали 472 тыс. пациентов. Вылечились от коронавируса при этом более 4,5 млн. По числу заражённых Россия сейчас находится на третьей строчке. Первенство продолжают сохранять США. Там к этому дню число заболевших достигло 2 312 302. На втором месте Бразилия — 1 106 470.

Как писал NEWS.ru, ранее Росстат объяснил расхождение данных по смертности от коронавируса.