В России за сутки скончались 114 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/070613b4-f8b9-11ea-a383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России за прошедшие сутки скончались 114 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 17 сентября сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что всего с начала пандемии в стране жертвами коронавируса стали 19 061 человек.

Как сообщили в оперштабе, за последние 24 часа в России было выявлено 5762 новых случая заражения COVID-19 в 83 регионах. Из указанного числа заболевших у 1351 (23,5%) человека недуг проходит без клинических симптомов. В общей сложности за время пандемии коронавирусом заразился 1 085 281 россиянин в 85 регионах.

Также за прошедшие сутки из российских больниц было выписано 5754 человека с ранее диагностированным COVID-19. Всего от коронавируса в РФ выздоровело 895 868 пациентов.

Как ранее передавал NEWS.ru, за последние 24 часа в Москве медики выявили коронавирус ещё у 730 человек. Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 274 003 случая заражения.