В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации

В России необходимо ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Об этом заявил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, сообщает RT.
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В этой связи руководству Минюста предлагается оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Также ответственность он предлагает установить для медиков, распространяющих «вредительскую информацию» , и для граждан, приобретающих поддельные сертификаты и иные документы о прохождении процедуры.
По мнению Владимира Петрова, подобные нововведения позволят искоренить «недопустимые явления» и повысят ответственность граждан перед процедурой прививки от коронавируса.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что наказание для непривитых ужесточится после выборов в Госдуму.