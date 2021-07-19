В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации

В России необходимо ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Об этом заявил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, сообщает RT.

Как отмечает Петров, часть россиян пропагандирует мифы и домыслы о «вреде» вакцин. К ним относятся в том числе и некоторые медицинские работники, которые отговаривают граждан прививаться. Кроме того, общественник отметил факт возникновения «чёрного рынка» по продаже сертификатов о вакцинации.

В этой связи руководству Минюста предлагается оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Также ответственность он предлагает установить для медиков, распространяющих «вредительскую информацию» , и для граждан, приобретающих поддельные сертификаты и иные документы о прохождении процедуры.

По мнению Владимира Петрова, подобные нововведения позволят искоренить «недопустимые явления» и повысят ответственность граждан перед процедурой прививки от коронавируса.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что наказание для непривитых ужесточится после выборов в Госдуму.