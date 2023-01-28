В МФЦ отреагировали на новость об отмене выдачи 10-летних загранпаспортов В МФЦ Москвы отрицают отсутствие чипов для биометрических загранпаспортов на 10 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выдача биометрических загранпаспортов сроком действия на 10 лет производится в прежнем режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе московских центров госуслуг «Мои документы». Ранее житель столичного Зеленограда рассказал, что ему отказались оформлять документ из-за отсутствия необходимого чипа. В пресс-службе же подчеркнули, что с 1 января россияне получили свыше двух тысяч биометрических загранпаспортов.

На данный момент прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов сроком на 10 лет с помощью криптобиокабины и выдача готовых документов сотрудниками центров госуслуг производится в обычном режиме, — рассказал представитель столичных МФЦ.

В организации объяснили, что оформлением загранпаспортов занимается Отдел по вопросам миграции МВД, там же и следует подавать заявку на изготовление документа.

Ранее консульский департамент МИД РФ сообщал о возобновлении приема документов на оформление загранпаспорта нового поколения сроком действия 10 лет. Пресс-служба внешнеполитического ведомства поясняла, что ранее возникшие технические сложности преодолены.

Российские посольства в ряде стран с 26 августа приостанавливали прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации на десятилетний срок, объяснив это техническими причинами. Также сообщалось, что для оформления паспорта без электрочипа сроком на пять лет нет никаких препятствий.