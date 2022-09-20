МИД возобновил прием документов на получение 10-летнего загранпаспорта

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Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации

Консульский департамент МИД РФ сообщил о возобновлении приема документов на оформление загранпаспорта нового поколения сроком действия 10 лет. По его данным, которые приводятся на сайте МИД, связанные с этим технические сложности преодолены.

С 20 сентября <...> возобновлен прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет, — говорится в сообщении.

Российские посольства в ряде стран с 26 августа приостановили прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации на десятилетний срок, объяснив это техническими причинами. Уточнялось, что выдачу загранпаспортов приостанавливают на неопределенный срок посольства РФ в Азербайджане, Германии, Латвии, Турции, Швеции и Эстонии. Также сообщалось, что оформить паспорт без электрочипа сроком на пять лет все еще можно.