Посольства РФ в ряде стран приостановили выдачу 10-летних загранпаспортов

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские посольства в ряде стран с 26 августа приостановили прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации на десятилетний срок, говорится на сайте консульского департамента МИД РФ. Эта приостановка временная, она объясняется техническими причинами.

По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет), — говорится в сообщении.

Агентство РБК среди таких стран называет Азербайджан, Германию, Латвию, Турцию, Швецию и Эстонию.

Вынуждены сообщить, что с 26 августа 2022 г. по техническим причинам приостанавливается прием заявлений на изготовление загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации, — сообщило посольство РФ в Турции в своем Telegram-канале.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ни один россиянин не обратился за документом для въезда в Украину, после того, как 1 июля в стране начал действовать визовый режим между двумя соседями. Он добавил, что за неделю в МИД Украины и её посольства в разных странах поступило более сотни звонков от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда и получения визы, однако ни одной заявки подано не было.