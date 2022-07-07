На Украине пожаловались на нежелание россиян получать визы в страну Кулеба: ни один россиянин не подал заявку на украинскую визу

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

С 1 июля между Украиной и Россией начал действовать визовый режим. С этого момента ни один россиянин не обратился за документом для въезда в соседнюю страну. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Очень показательный момент — за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подал [заявку] на получение украинской визы, — сказал он.

Он добавил, что за неделю в МИД Украины и её посольства в разных странах поступило более сотни звонков от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда и получения визы, однако ни одной заявки подано не было. По мнению Кулебы, это показывает, как изменились отношения между народами двух стран с момента начала спецоперации РФ.

С 1 июля перестало действовать правительственное соглашение «О безвизовых поездках граждан Украины и РФ и применении некоторых международных договоров Украины с РФ». Без визы также стали невозможными проезд транзитом через Украину, выезд из неё и нахождение на её территории.

Безвизовый режим действовал между двумя странами с 1997 года. Изначально въехать в соседнюю страну можно было по внутреннему паспорту, с 2015 года для этого стал необходим загранпаспорт.