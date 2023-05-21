«Утерли нос Западу»: в России объяснили значение взятия Артемовска Военэксперт Матвийчук: РФ получила политическое и военное преимущество после взятия Артемовска

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Взятие Артемовска под контроль российской армии говорит о политическом и военном преимуществе над Западом и Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, войска РФ получают возможность оперативных маневров и вскоре могут полностью освободить территорию ДНР.

Дело в том, что мы разгромили достаточно мощный узел, на котором уже не предвидится активных боевых действий. Сейчас российская армия проводит перегруппировку, перед ней открывается путь на Крамоторск и Славянск. Это последние рубежи, которые обороняются в ДНР. То есть сейчас мы реально стоим перед освобождением всей территории этой республики, — отметил Матвийчук.

Как подчеркнул военный эксперт, взятие Артемовска означает, что Россия «утерла нос Западу».

Россия получает политическое преимущество — утерли нос всему Западу при всей его хваленой помощи. Зеленский приехал в Японию, где должен был докладывать, как деньги из Запада работают и побеждают Россию, а ему вдогонку пришло, что Артемовск пал. Я думаю, сегодня он дает нелицеприятный ответ на вопрос, «где деньги, Зин». Более того, мы получили военное преимущество перед ВСУ, — добавил Матвийчук.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он напомнил, что операция по взятию города длилась 224 дня. Сегодня президент России Владимир Путин поздравил со взятием Артемовска в ДНР группу «Вагнер» и всех военнослужащих подразделений ВС РФ.

В то же время пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский опроверг взятие Артемовска российскими войсками. По словам Никифорова, на вопрос о том, потерян ли город, украинский лидер ответил: «Думаю, нет».