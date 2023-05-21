Пресс-служба Зеленского отказалась признавать сдачу Артемовска Пресс-секретарь Зеленского Никифоров опроверг потерю Артемовска

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Разрушенные дома в Артёмовске

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский опроверг взятие Артемовска российскими войсками, сообщают украинские СМИ. По словам Никифорова, на вопрос о том, потерян ли город, украинский лидер ответил: «Думаю, нет».

Я думаю нет, но вы должны понять — там ничего не осталось. Они уничтожили все. Там ни одного целого здания. Это огромная трагедия, но сегодня Артемовск существует только в наших сердцах, — сказал Зеленский.

Агентство Reuters ранее заявило, что президент подтвердил потерю Артемовска. Зеленский отметил, что украинская армия не сможет установить контроль над городом. По его словам, это большая трагедия для страны.

При этом корреспондент Financial Times Кристофер Миллер, находящийся в Киеве, написал в Twitter, что президент не имел в виду потерю контроля над городом. По словам журналиста, команда Зеленского не подтверждала этого.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он напомнил, что операция по взятию города длилась 224 дня. Бизнесмен добавил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить подразделения из Артемовска.

В ответ на это пресс-секретарь Восточной группировки украинской армии Сергей Череватый заявил, что ВСУ не сдавали Артемовск, а слова Пригожина о взятии города — неправда. Он уточнил, что бои за город продолжаются. Замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что ситуация критическая, но ВСУ еще контролируют ряд объектов.