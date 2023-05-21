«Это трагедия»: Зеленский подтвердил потерю Артемовска Зеленский подтвердил потерю Артемовска

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Разрушенные дома в Артемовске

Российские силы действительно взяли Артемовск (Бахмут), сообщил на полях саммита «Большой семерки» в Хиросиме президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что украинская армия не сможет установить контроль над городом. По его словам, это большая трагедия для страны, передает Reuters.

Я думаю, что нет (город не останется под контролем ВСУ. — NEWS.ru). На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. Это трагедия. На этом месте ничего нет, — сказал Зеленский.

При этом корреспондент Financial Times Кристофер Миллер, находящийся в Киеве, пишет в Twitter, что президент не имел в виду потерю контроля над городом. По словам журналиста, команда Зеленского не подтверждает этого.

Он (Зеленский. — NEWS.ru) заявил, что город потерян в том смысле, что он полностью разрушен, — объяснил Миллер.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он напомнил, что операция по взятию города длилась 224 дня. Бизнесмен добавил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить подразделения из Артемовска.

В ответ на это пресс-секретарь Восточной группировки украинской армии Сергей Череватый заявил, что ВСУ не сдавали Артемовск, а слова Пригожина о взятии города — неправда. Он уточнил, что бои за город продолжаются. Замминистра обороны Украины Анна Маляр, в свою очередь, отметила, что ситуация критическая, но ВСУ еще контролируют ряд объектов.

Сегодня президент России Владимир Путин поздравил со взятием Артемовска в ДНР группу «Вагнер» и всех военнослужащих подразделений ВС РФ.