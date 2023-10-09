Украинцы 24 раза обстреляли ДНР: как ВСУ атакуют РФ 9 октября За сутки ВСУ 24 раза обстреляли ДНР, атаковали другие российские регионы

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Российские регионы вновь подверглись обстрелам артиллерии и беспилотных летательных аппаратов ВСУ. За сутки украинские военные 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Атакам подверглись населенные пункты Белгородской области. Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник, сбитый под Белгородом, был начинён пластиковой взрывчаткой «Семтекс» чешского производства. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ обстреляли ДНР

В пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли населенные районы региона. В общей сложности было выпущено 75 боеприпасов. Обстрелы привели к повреждению шести жилых домов в городах Донецке и Горловке. Информации о пострадавших среди гражданского населения не поступало.

В СЦКК также рассказали, что утром 9 октября ВСУ в течение 40 минут пять раз обстреляли Донецк. Снаряды были направлены в сторону Кировского и Киевского районов. Всего по городу украинские военные выпустили 17 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Кроме того, ВСУ дважды обстреляли Ясиноватский район ДНР, выпустив по нему семь снарядов. Информации о пострадавших не поступало.

Также на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» пресекли попытки атаки пехоты ВСУ в направлениях Никольского и Приютного. Российские военные вскрыли и поразили группы пехоты в районах Новодонецкого и Старомайорского. По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, в районе Приютного ликвидирована украинская разведывательная группа.

Фото: МО РФ

Что известно об атаках на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили пять артиллерийских и шесть минометных снарядов по селу Долгому в Валуйском городском округе. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском округе под минометный обстрел попал город Шебекино. Всего зафиксировано два прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. По международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Шебекино» выпущен один минометный снаряд. Обошлось без последствий.

Накануне в Яковлевском городском округе Белгородской области система ПВО сбила две тактические ракеты «Точка-У». Никто не пострадал. Еще одна «Точка-У» была сбита в Новооскольском городском округе. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших и разрушений.

Где нашли обломки сбитого дрона ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник, сбитый под Белгородом, был начинён пластиковой взрывчаткой «Семтекс» чешского производства. По информации канала, обломки дрона нашли накануне вечером на территории приусадебного участка в Корочанском районе. Выяснилось, что это части БПЛА самолётного типа, уничтоженного ПВО в ночь на 4 октября.

При осмотре сотрудники обнаружили около 800 граммов чешского «Семтекса» с поражающими элементами в виде металлических шариков. Всё это изъято и отправлено на экспертизу. Министерство обороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Читайте также:

ВСУ перешли в оборону под Купянском: новости СВО на утро 9 октября

Марочко: командование ВСУ не дает бойцам отступать на Купянском направлении

Российская армия уничтожила FPV-дронами дот с пулеметом ВСУ под Авдеевкой

Российская армия отбила атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Захарова: признание Киева о ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН