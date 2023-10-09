ВСУ за сутки 24 раза обстреляли населенные пункты ДНР

Фото: МО Украины

За последние 24 часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные районы Донецкой Народной Республики (ДНР) 24 раза, сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В общей сложности было выпущено 75 боеприпасов.

За истекшие сутки представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Выпущено 75 единиц различных боеприпасов, — говорится в сообщении.

Обстрелы привели к повреждению шести жилых домов в городах Донецке и Горловке. Информации о пострадавших среди гражданского населения не поступало.

Ранее военный корреспондент Чингис Дамбиев сообщил, что Вооруженные силы России точечными ударами из реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили позиции ВСУ в населенном пункте Урожайное. Военкор также опубликовал кадры работы российских РСЗО на Южно-Донецком направлении спецоперации.

Ранее сообщалось, что ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли 12 ракетных ударов по скоплениям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Общее количество потерь ВСУ оценивается более чем в четыре взвода живой силы. Кроме того, были уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», буксируемая гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.