Марочко: командование ВСУ не дает бойцам отступать на Купянском направлении

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины запретило подразделениям отступать со своих позиций на Купянском направлении, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинские отряды вынуждены оставаться на позициях, несмотря на большие потери. Российские войска же продолжают активное наступление, отметил он.

Анализ радиоэфира показал, что украинское командование запрещало своим подчиненным покидать позиции и отходить от занимаемых рубежей, невзирая на утрату боеспособности, — заявил Марочко.

Отставной офицер подчеркнул, что российские подразделения успешно захватили позиции противника в районе населенных пунктов Новоселовское, Синьковка и Петропавловка. В окопах было обнаружено большое количество тел украинских солдат, а также радиостанции, работающие на закрытых частотах. Благодаря анализу закрытого радиоэфира стало ясно, что отрядам ВСУ запрещают покидать позиции. При этом Марочко утверждает, что командование ВСУ понимает, к каким последствиям приведет это решение.

Украинское командование на местах осознавало исход боестолкновений, вместе с тем предпочло, чтобы военнослужащие погибли, а не отошли, сохранив себе жизни, — отметил он.

Военный обозреватель Дэвид Экс ранее заявил, что в ближайшие два года украинские вооруженные силы могут полностью лишиться танков Т-64. По его словам, с момента начала специальной военной операции ВСУ потеряли уже треть из 1250 таких танков.