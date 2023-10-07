Стало известно, когда у Украины могут закончиться танки Т-64 Forbes: украинские танки Т-64 исчезнут за два года

Фото: МО Украины

При условии продолжения боевых действий танки Т-64 могут закончиться у ВСУ за два года, сообщил Forbes военный обозреватель Дэвид Экс. По его словам, украинские военные потеряли уже треть из 1250 таких танков.

При самом пессимистичном сценарии украинские Т-64БВ исчезнут за пару лет, — сказал Экс.

Он отметил, что в лучшем случае танков хватит на четыре года. Экс добавил, что на харьковском заводе имени Малышева давно не производили Т-64 или Т-64БВ с нуля, поскольку для этого нет технических возможностей.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ пытаются вклиниваться в российскую оборону и несут значительные потери. По его словам, украинские части вынуждены откатываться из-за фланговых ударов. Он добавил, что положение Киева плачевно еще и потому, что речь может идти о полноценном демографическом кризисе, ведь на Украине скоро просто не останется мужчин.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска сменили свою тактику на Краснолиманском направлении. По его словам, они стали интенсивнее обстреливать украинские позиции, а также чаще применять тяжелые огнеметные системы и авиацию. Огневые поражения по отрядам ВСУ наносятся днем и ночью, подчеркнул он.