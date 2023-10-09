Сбитый под Белгородом дрон нес взрывчатку из Чехии SHOT: сбитый в Белгородской области дрон нес чешскую взрывчатку «Семтекс»

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что сбитый накануне в Белгородской области беспилотник ВСУ переносил взрывчатку «Семтекс» чешского производства. По информации канала, всего было найдено 800 граммов взрывчатого вещества с металлическими шариками. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным SHOT, чешская взрывчатка была найдена накануне на месте падения беспилотника самолетного типа, который был сбит силами ПВО 4 октября в Корочанском районе Белгородской области, обломки дрона были переданы на экспертизу.

5 октября ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. По информации Telegram-канал SHOT, огонь велся из РСЗО «Град». Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших среди населения в результате обстрела нет. По его словам, снарядами были повреждены здания неработающей пекарни и торгового центра, который находится на ремонте. Кроме того, осколками посекло два административных здания и один коммерческий павильон.

Вечером 3 октября Гладков сообщил о том, что над Грайворонским городским округом силы ПВО сбили три воздушные цели. По предварительной информации, никто в результате происшествия не пострадал. При падении обломки повредили 12 жилых домов. В зданиях выбило окна, посекло крыши и заборы.