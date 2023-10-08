Киев обстрелял ДНР 28 раз, ударил «Точками-У»: как ВСУ атакуют РФ 8 октября Украинская артиллерия, ПВО и беспилотники атаковали ДНР, Крым, Херсонскую и Белгородскую области

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела Донецка

Российские регионы вновь подверглись обстрелам артиллерии и беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Министерство обороны РФ сообщило, что система противовоздушной обороны отразила ракетный удар по Крыму. За минувшие сутки ВСУ нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики и Херсонской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах населенных пунктов региона. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ пытались атаковать Крым

Минобороны РФ заявило, что 7 октября около 22:00 мск ВСУ пытались нанести ракетный удар по Крыму. В ведомстве отметили, что для атаки использовался модифицированный комплекс ПВО С-200. Российские средства ПВО обнаружили ракету и уничтожили ее в воздухе. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как ВСУ обстреляли ДНР и Херсонскую область

За минувшие сутки украинские вооруженные силы 28 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В общей сложности было выпущено 93 боеприпаса.

В результате обстрелов под огонь попали районы четырех населенных пунктов, включая Горловку, Гольмовский, Ясиноватский район и Донецк. Были повреждены пять жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

ТАСС сообщил со ссылкой на представителя оперативных служб Херсонской области, что ВСУ обстреляли населенные пункты левобережья региона. 7 октября в течение дня украинские военные выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Казачьи Лагери девять снарядов, по населенному пункту Крынки — 25, по Алешкам — 16, по Кардашинке — пять, по Днепрянам — 13 снарядов.

В ночь на 8 октября ВСУ выпустили в общей сложности 46 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Новая Каховка, Раденск, Алешки, Саги, Песчановка, Корсунка и Старая Збурьевка. В результате обстрела пострадал житель Алешек.

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Что известно об обстрелах Белгородской области

Гладков заявил в своем Telegram-канале, что за минувшие сутки ВСУ выпустили восемь артиллерийских снарядов по селу Солнцевка, по Петровке — три, по Красному Хутору — один. Ни в одном из населенных пунктов нет пострадавших и разрушений.

В Валуйском городском округе под обстрел ВСУ попал поселок Уразово. Всего было выпущено восемь снарядов из РСЗО «Град». В результате обстрела погиб один человек, также имеются разрушения различной степени в 14 частных домовладениях. На одном из предприятий и социальном объекте были разрушены хозяйственная постройка и складское помещение. Кроме того, получили повреждения два легковых автомобиля.

«В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущен один артиллерийский снаряд. Никто не пострадал, разрушений нет. В Новооскольском городском округе системой ПВО сбита тактическая ракета „Точка-У“. Обошлось без последствий на земле», — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал поселок Ленинский. Всего было установлено четыре прилета снарядов. По селу Середа противник выпустил три минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Гладков рассказал, что в Яковлевском городском округе система ПВО сбила две тактические ракеты «Точка-У». Никто не пострадал.

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