Украина получит новые «решающие» ракеты из Германии: стоит ли нам бояться

Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS/Global Look Press

Канцлер Олаф Шольц, который целый год пытался не брать на себя персональную ответственность за передачу украинцам немецко-шведских ракет «воздух — земля» большого радиуса действия, похоже, нашел удобное для себя решение проблемы. Столкнувшись с надпартийным либеральным консенсусом в пользу передачи Таurus силам ВСУ, канцлер решил разделить ответственность с бундестагом.

Резонные опасения канцлера Шольца

Понятно, что энтузиазм части немецких депутатов, вызванный перспективами передачи ракет украинцам, связан с утверждениями ряда экспертов о том, что эти средства способны, дескать, оказать решающее влияние на ход боевых действий.

Мол, ныне после провала украинского «контрнаступа» добиться сильных позиций на потенциальных переговорах с русскими можно исключительно благодаря сочетанию активной украинской обороны с ударами вглубь российской территории по центрам управления и важным элементам логистики. А потому, дескать, и Таurus (что переводится как «телец») с радиусом действия в 500 км идеально подходят для таких операций. Тем более что некоторые американские политики открыто допускают применение украинцами западного вооружения «вплоть до Владивостока».

Конечно, нечто подобное знатоки говорили и в отношении прежних чудо-вооружений, поставлявшихся на Украину. Однако достаточно быстро наши специалисты нашли ту частоту, благодаря которой российские системы РЭБ стали сбивать с курса те же британские Storm, эффективность которых упала. А «бычий мозг» немецкой ракеты также уязвим.

Cпору нет, несколько десятков обещанных Киеву самолетов F-16, оснащенных ракетами Taurus, будут представлять собой серьезный вызов для наших систем ПВО и РЭБ. Особенно если их используют для откровенных преступлений типа недавней атаки на центр Белгорода.

Конечно, Киев может заявить о публичных обязательствах применять немецкие ракеты только против Крыма и Донбасса. Но все прекрасно понимают, чего стоят его обещания. А атака Taurus по мирным городам России может быть расценена как прямая угроза безопасности и суверенитету страны. Что дает право Кремлю в соответствии с объявленной военной доктриной перевести эскалацию на высший уровень. Есть отчего задуматься канцлеру, которому потом нести прямую ответственность за последствия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4»

Хитрый маневр Шольца

Тем не менее канцлер вместе с министром обороны Писториусом начинает вести консультации с разными депутатскими группами, убеждая их в целесообразности передачи украинцам нового оружия. Чтобы как минимум не допустить поражения Украины в ближайшее время, а потом выйти и на заморозку конфликта. Ответственность он надеется разделить со всем немецким политическим классом.

Впрочем, сам факт таких консультаций свидетельствует, что, несмотря на явно обозначившиеся в немецком политикуме реваншистские тенденции, в среде депутатов бундестага есть немало и здравомыслящих деятелей, осознающих историческую ответственность Германии. Но с ними ведется индивидуальная работа, к которой вовсю подключаются и американцы. Есть информация, что буквально накануне решающего голосования по вопросу поставок дальнобойных ракет, 28 января, депутаты приглашены на прием к послу США, который, видимо, надеется услышать консолидированную позицию большинства в пользу передачи ракет ВСУ.

Так ли страшен немецкий «Телец»

Ракеты Таurus, без сомнения, оружие очень серьезное, и по-своему эффективное. Другое дело, что немецкие власти намекают, что на них будет поставлен особый блок, который сократит радиус их применения. Но, как говорится, свежо придание. Другое дело, что радиус действия ракеты напрямую зависит от характера ее полета.

Так, если Таurus просто летит в небе голубом, не меняя своей траектории, то он действительно может пролететь и 500 км. Пока не кончится горючее. И ракета становится законной добычей С-400. Но вот если ракета начинает лететь «по местности», постоянно сверяясь с рельефом и меняя высоту полета, то радиус ее действия резко сокращается, хотя сбить ее становится куда труднее.

P. S. С каждой поставкой подобных вооружений европейским партнерам США все труднее утверждать, что они не являются стороной конфликта на Украине. И Германии нужно об этом помнить.

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