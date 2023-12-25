Решимся ли мы ударить по польским и румынским аэродромам с F-16?

Фото: Staff Sgt. Jonathan Snyder

Нидерландский политик Мак Рютте, проигравший недавние парламентские выборы, но все еще остающийся премьер-министром, обещал, что до Нового года Украина получит от его страны 18 самолетов F-16. Рютте спешит, ведь на днях в парламенте Нидерландов решительно высказались за урезание поддержки Украины.

Что имел в виду наш дипломат

Представитель России на Венских переговорах по безопасности и разоружению Константин Гаврилов не так давно жестко отреагировал на возможность появления в распоряжении Украины американских истребителей. Гаврилов тогда заявил, что в случае использования ими аэродромов в Польше и Румынии, эти страны будут рассматриваться в Москве как непосредственно вовлеченные в конфликт на Украине.

Вряд ли Гаврилов мог сделать такое заявление без соответствующей санкции верхов. Ведь трактовать его можно вплоть до решимости нанести удар непосредственно по территории натовских государств.

Но, видимо, до такого шага дело не дойдет. Мы же помним, что после отказа от зерновой сделки все суда, заходящие в порты Украины, были объявлены у нас законными военными целями. Но при этом ни одно судно не пострадало. России явно не надо, чтобы горячий конфликт выплеснулся за границы Украины.

F-16 c польской пропиской

А потому ответные меры разрабатываются давно. В Москве заранее были уверены в том, что после обычного сеанса кокетства и публичных сомнений в целесообразности поставок самолетов, они у Украины появятся. А потому в последнее время наши войска системно «обрабатывали» ракетами и просто «Геранями» ряд аэродромов, в частности в Староконстантинове, на которых могли бы базироваться американские истребители. Известно, что им нужна куда более «нежная» взлетно-посадочная полоса, чем для МиГов и Су. И особое техническое обслуживание.

Собственно, это последнее обстоятельство и приводилось в качестве аргумента в пользу вероятного использования аэродромов базирования в Польше и Румынии. Поскольку для подготовки квалифицированных техников надо не меньше времени, чем для тренировок пилотов. Ведь F-16 — машины капризные и требующие тщательной профилактики после каждого вылета.

Покончим за 20 дней

Даже если не сбивать самолеты при взлете в Польше, то у этих машин будут не большие шансы выжить после пересечения воздушной границы Украины. В свое время Владимир Путин на вопрос об этих давно обещанных самолетах пошутил, что, мол, мы их все перещелкаем. Министр обороны Сергей Шойгу был еще конкретнее и даже назвал срок их полной ликвидации — «за 20 дней».

И не следует думать, что это просто дежурные угрозы. Так, наши ставшие уже легендарными системы ПРО С-400 оснащаются новыми ракетами 40Н6 с повышенной дальностью поражения. А в связке с самолетом дальнего обнаружения А-50 они демонстрируют исключительную эффективность.

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