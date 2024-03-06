Удары по горному предприятию и машине связистов: как ВСУ атакуют РФ 6 марта

Фото: МО Украины

Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Средства ПВО сбили над Воронежской областью несколько беспилотников, направлявшихся в сторону нефтебазы и военного аэродрома. Дрон ВСУ ударил по машине телефонной компании в ЛНР. На складе ГСМ на горно-обогатительном комбинате в Курской области вспыхнул пожар в результате налета беспилотника. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

БПЛА попытались атаковать аэродром и нефтебазу в Воронежской области

Накануне около 11:00 в Воронежской области объявили авиационную опасность. По словам губернатора Александра Гусева, украинские БПЛА направлялись в сторону областного центра. Тревогу отменили спустя 40 минут.

Утром 6 марта беспилотник самолетного типа был перехвачен над регионом. Затем системы ПВО перехватили еще один БПЛА. В обоих случаях никто не пострадал.

«Около 08:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уничтоженные над регионом дроны пытались атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже и нефтебазу в Аннинском муниципальном районе.

Два человека пострадали при атаках ВСУ на ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 19 фактов ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 10 обстрелов на Донецком направлении, восемь — на Горловском и один — на Ясиноватском. ВСУ выпустили 62 боеприпаса по региону. Два инфраструктурных объекта и два автомобиля получили повреждения.

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на здание ГУП «Вода Донбасса» в Горловке. Позже глава администрации города Иван Приходько сообщил о временном отключении водоснабжения на двух улицах в связи с ликвидацией аварийной ситуации.

Один из украинских снарядов попал в здание котельной № 71 в Никитовской районе Горловки. В результате атаки пострадала женщина 1972 года рождения, работающая оператором котельной.

Дрон-камикадзе совершил атаку на трассе Ясиноватая-Горловка в районе поселка Верхнеторецкое. В результате мужчина 1980 года рождения получил ранения.

Дрон атаковал склад ГСМ в Курской области

Накануне вечером украинские войска обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. Глава региона Роман Старовойт заявил, что никто не пострадал, разрушений нет.

Утром 6 марта украинский беспилотник атаковал склад горюче-смазочных материалов на Михайловском горно-обогатительном комбинате в Железногорске. В результате на предприятии произошел пожар. Спустя полтора часа в городе объявили ракетную опасность.

«Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы», — написал Старовойт в Telegram-канале.

БПЛА ударил по машине телефонной компании в ЛНР

Накануне украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Луганской Телефонной Компании» в Кременной, сообщил глава муниципалитета Вячеслав Третьяков. Сотрудники организации не пострадали, поскольку их не оказалось в машине в момент удара.

Накануне ВСУ обстреляли Кременную из артиллерии. Снаряды попали в детский сад, хозяйственную постройку и в другие расположенные поблизости здания. В результате хозпостройка загорелась. Сотрудники МЧС потушили пожар после прекращения ударов.

Украинские военные обстреляли из HIMARS село в Запорожской области

Накануне военные ВСУ нанесли удар по селу Заря в Черниговском районе Запорожской области из реактивной системы залпового огня HIMARS. Два прилета были зафиксированы в населенном пункте, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Слава Богу, по предварительным данным, никто не пострадал. Военные следователи СК РФ проводят осмотр места происшествия», — написал Рогов.

ВСУ выпустили более 80 снарядов по Белгородской области

За прошедшие сутки украинские войска выпустили 85 снарядов из артиллерии и гранатометов по Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, прилеты были зафиксированы в Журавлевке, Щетиновке, Екатериновке, Сподарюшине, Дроновке, Безымене, Заречье-Втором, Козинке, Мухине, Новой Таволжанке, Шебекине, Середе, Муроме, а также на пограничном пункте «Грайворон».

В результате обстрелов получили повреждения частный дом в Козинке и линия электропередачи в Мухине. Никто из местных жителей не пострадал.

Дроны-камикадзе атаковали Новую Таволжанку, Щетиновку и Новопетровку. Три автомобиля получили повреждения в Новой Таволжанке. Взрывные устройства были сброшены с БПЛА в Муроме и Мокрой Орловке.

Средства ПВО сбили беспилотники над хутором Валковский, над Солнцевкой, Щетиновкой, в районе Фастова, Косилова и Ивановской Лисицы. В результате атаки никто не пострадал.

Накануне в 09:04 власти объявили в Белгородском районе о ракетной опасности. Оповещение действовало до 10:09. В это время украинский БПЛА самолетного типа попытался атаковать район. Средства ПВО сбили дрон в районе села Ближнее. Никто не пострадал, разрушений не было зафиксировано.

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