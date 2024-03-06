Работино, Авдеевка, удары по ВСУ на Украине: новости с фронтов СВО 6 марта

Фото: МО РФ

Российская армия продолжает наступать на некоторых участках фронта СВО, пишут военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Авдеевки, Клещеевки, Работино, Донецка, Луганска, Часов Яра, Харькова, где были удары по ВСУ на Украине, какие последние новости с разных направлений спецоперации известны сегодня, 6 марта 2024 года?

Сводка от WarGonzo

«На Запорожском фронте ВСУ пытаются контратаковать в районе села Работино, с целью выбить российские войска с занятых ранее рубежей на южной окраине н.п. Артиллерия активно работает с той и с другой стороны. На Донецком направлении продолжается активное наступление ВС РФ. Несмотря на упорное сопротивление ВСУ в Красногоровке, нашим войскам удалось закрепиться на южных окраинах города. Аналогичная ситуация в Георгиевке, где у ВС РФ есть продвижение вглубь н. п. В Бердычах и Победе идут ожесточенные встречные бои, ВСУ продолжают подтягивать туда резервы. Также российским войскам удалось продвинуться в Новомихайловке. На Бахмутском направлении ВС РФ продолжают штурмовые действия в Ивановском (Красное), где, в отличие от Богдановки, в районе которой ВСУ смогли на время стабилизировать фронт за счет резервов, инициатива полностью остается за ВС РФ», — сообщил источник.

WarGonzo также пишет, что на Луганском направлении российские войска при поддержке артиллерии продолжают успешные штурмовые действия у Ямполевки и Тернов, в районе Табаевки идут ожесточенные бои, в результате которых ВС РФ оставили часть ранее занятых позиций.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от «Двух майоров»

«Ночью БПЛА „Герань“ атаковали объекты ВСУ в Одесской области. Вновь вражеская ПВО работала из городской застройки, что указывает на привычное размещение военных объектов среди гражданских. На Херсонском направлении идут бои в Крынках, враг старается нарастить удары артиллерией и дронами по нашим позициям в лесу и на окраинах села. ВС России активизировали работу по целям в районе Станислава и Днепровского лимана. На Запорожском фронте армия России основные усилия сосредоточила в районе Работино. Штурмовые группы наших войск действуют в районе центра села у школы, сменяя друг друга. Фронт, со слов наших военнослужащих напоминает „слоеный пирог“ — ЛБС не статична. ВСУ минируют местность, тянут резервы и бронетехнику. На Времевском направлении наши войска уничтожают полевые склады с боеприпасами и бьют по позициям противника», — сообщил источник.

По информации «Двух майоров», севернее Марьинки — бои в Красногоровке, на западе — бои в Георгиевке с задачей пробиться к Курахово, южнее — сражение в Новомихайловке.

«Западнее Авдеевки в районе Бердычей уничтожен третий по счету танк Abrams (плюс к этому ранее была уничтожена машина разминирования на базе этого танка). Враг ведет маневренную оборону, но попадает под огонь наших войск при попытках контратаковать бронегруппами. Идут бои в Тоненьком, у Орловки и Семёновки. На Краснолиманском направлении продвижение наших войск в районе н.п. Терны составило несколько сот метров, взяты опорные пункты противника», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от военкора Евгения Лисицына

«Артемовское направление: южная часть Красного теперь под контролем русской армии. Продолжаются сражения за высоты у Клещеевки. У ВС РФ успехи в населенном пункте Красное, наши бойцы заняли улицу Терешковой. Донецкое направление: на участке Авдеевки ВСУ продолжают терять бронетехнику, пытаясь удержать позиции в районе Бердычей, Орловки и Тоненького. В это время наши войска продвигаются в центр Первомайского. В Красногоровке и Новомихайловке враг все еще удерживает свои позиции. В районе Бердычей был уничтожен третий танк Abrams. Кроме того, ранее была ликвидирована машина разминирования, построенная на базе этого танка. Враг ведет маневренную оборону, но сталкивается с огнем наших войск при попытках контратак бронегрупп. Сейчас идут ожесточенные бои в Тоненьком, у Орловки и в Семеновке. Сватово-Кременное направление: бои за Синьковку и Табаевку продолжаются на Купянском участке. Русская армия наступает в сторону Тернова и Ямполовки. Запорожское направление: на Ореховском участке наши войска атакуют в районе Работино, которое все еще находится в серой зоне. Бои продолжаются у Вербового, а на Времевском выступе ситуация остается без изменений. Херсонское направление: на направлении к Херсону сейчас разгораются сражения в Крынках. Противник прикладывает удары артиллерией и дронами по нашим позициям в лесу и на окраинах села. ВС РФ активизировали операции по поражению целей в районе Станислава и Днепровского лимана», — написал он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от «Рыбаря»

«Российские войска продолжают наносить удары целям в тыловых регионах т. н. Украины: в Одессе дроны-камикадзе ударили по расположению ВСУ, а также по портовой инфраструктуре. Одним из центральных событий дня стало первое хорошо задокументированное уничтожение американской РСЗО M142 HIMARS к северу от Покровска (Красноармейска). На Авдеевском направлении в районе Бердычей противник после переброски подкреплений осуществляет контратаки, вынудив ВС РФ отойти с части позиций. В то же время на этом участке российские войска подбили очередной танк M1 Abrams американского производства. На Донецком направлении ВС РФ продвигаются на южной окраине Красногоровки: после взятия лесополосы к югу от железной дороги они закрепились на окраине улиц Ватутина и Лермонтова. В районе Победы ВС РФ продвинулись в лесополосах к западу от трассы О0532 по направлению к Георгиевке», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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