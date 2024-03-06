Что за музыка играла из громкоговорителей в Петербурге сегодня, 6 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях проходит во всех в регионах России, сообщают власти субъектов РФ. Как это было в Петербурге сегодня, 6 марта?

Проверка систем сегодня в России проходит в период с 10:00 до 11:00 по местному времени того или иного региона. МЧС просит сохранять спокойствие. В некоторых регионах она уже состоялась, в городах включили сирены.

Музыка в Петербурге 6 марта

В Петербурге в 10:40 прошла проверка системы оповещения. Музыка играла в течение нескольких минут. Во время проверки по всему городу были включены специализированные технические средства городской системы оповещения. Также были задействованы телеканалы и радиостанции.

«За подготовку отвечает комиссия из представителей регионального главка МЧС России, комитета по информатизации и связи, а также „Городского мониторингового центра“. Все для того, чтобы оценить готовность и направления для улучшения системы оповещения. Обновление ГМЦ сообщает, что вместо сирен будет играть музыка. Планируется включить „Полонез“ из оперы Чайковского „Евгений Онегин“», — предупреждал заранее Telegram-канал «Mash на Мойке».

Замену сирены на музыку, как пишет «Фонтанка», произвели по поручению губернатора Александра Беглова.

«В комитете по информатизации и связи подтвердили, музыкальное сопровождение будет звучать в течение трех минут», — писали журналисты.

Система оповещения также сработала в петербургском метро.

«6 марта 2024 года на территории Петербургского метрополитена пройдет плановая комплексная проверка региональной системы оповещения населения (РСОН). На станциях пассажиры смогут услышать сообщения, в которых их предупредят о проверке», — заявила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Зачем нужны такие проверки

Во время проведения комплексной проверки необходимо отработать действия служб, привлекаемых к оповещению, провести оценку исправности и готовности всех технических средств и каналов связи к массовому оповещению населения, заявили в ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

«Порядок проведения комплексной проверки следующий: 10:40–10:43 — подача предупредительного сигнала „Внимание всем!“ (запуск электромеханических сирен, трансляция сигнала по трем каналам сетей проводного радиовещания, комплексам технических средств оповещения региональной системы оповещения населения Санкт-Петербурга и другим техническим средствам оповещения). 10:43–10:44 — передача информации по радиовещательным станциям, а также телевизионным каналам 1-го мультиплекса эфирного цифрового телевидения, сетям операторов связи проводного радиовещания. 10:45–10:46 — передача речевого сообщения о проведении комплексной проверки с использованием технических средств оповещения, сопряженных с региональной системой оповещения населения Санкт-Петербурга», — добавили в ведомстве.

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