Куда бесплатно сходить в Москве и Петербурге 8 марта 2024 года

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В пятницу, 8 марта, в России будут праздновать Международный женский день. Страны ООН отмечают его с 1975 года. Праздник появился как напоминание о борьбе женщин за свои права, но в современной России он утратил свое значение и теперь воспринимается скорее как День весны и женственности. По случаю 8 Марта культурные учреждения организуют концерты, выставки, экскурсии, мастер-классы и лекции. NEWS.ru рассказывает, где в этот день можно интересно и бесплатно провести время в Москве и Санкт-Петербурге.

Москва: цветы посетительницам ВДНХ и творческие мастер-классы

На ВДНХ подготовили большую праздничную программу по случаю Международного женского дня. Выставочный комплекс станет одной из площадок ежегодной акции «Вам, любимые!», которая пройдет в Москве 8 марта. В течение дня волонтеры будут дарить женщинам цветы: в 12:00 мск — возле павильона № 42 (Конный театр), в 13:00 — на Центральной аллее, в 14:00 — в павильоне № 21, с 16:00 — в павильоне «Атом».

Посетители павильона «Атом» примут участие в бесплатной экскурсии «Атомные женщины», посвященной вкладу женщин в советский атомный проект. Продолжительность экскурсии составит 45 минут. Всего запланировано четыре сеанса: в 13:00 мск, 15:00, 17:00 и 19:00. Предварительно нужно зарегистрироваться на мероприятие.

Мастер-класс, участники которого смогут создать хоббихорс (игрушечную лошадку на палке), пройдет в павильоне № 42 в 14:00 мск. Регистрация на мероприятие не требуется. В это же время в экоцентре «Цветоводство» состоится мастер-класс по созданию праздничной открытки. Для участия в нем нужно записаться по телефону учреждения.

Фото: vdnh.ru

Экскурсия на подводную лодку в «Северном Тушино»

Другие столичные парки и учреждения культуры также подготовили тематические программы по случаю 8 Марта. Например, капитан первого ранга и главный научный сотрудник Музея истории Военно-морского флота проведет для женщин экскурсию по подводной лодке в парке «Северное Тушино». Она пройдет бесплатно в 11:00 мск, однако предварительно нужно зарегистрироваться.

Концерты в парках и кинопоказы «Москино»

Бесплатный концерт пройдет в Зеленом театре Бабушкинского парка в 12:00 мск. Выступят воспитанники студии современного эстрадного танца «Данс-кураж», вокальной школы эстрадного искусства «Аллегро» и центра досуга и спорта «Лосинка».

Праздничные концерты также запланированы в парке «Митино» (в 16:00 мск) и в усадьбе Воронцово (в 17:00). В Воронцово выступит рок-группа «Децимальный номер». Чтобы посетить мероприятие, нужно заранее зарегистрироваться, позвонив по телефону усадьбы.

Сеть «Москино» подготовила к Международному женскому дню бесплатные показы советских фильмов. Картину «Предчувствие любви» Тофика Шахвердиева покажут в кинотеатре «Спутник» в 10:00 мск и в «Молодежном» в 14:30. Фильм «Любовь земная» режиссера Евгения Матвеева можно будет посмотреть в Туле в 13:50.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мастер-классы, лекция и кинопоказ в Культурном центре ЗИЛ

Сразу несколько бесплатных мероприятий пройдет в Культурном центре ЗИЛ. В 15:00 мск начнется мастер-класс по созданию женского портрета в технике коллажа, а в 17:00 — урок апсайклинга (творческой переработки вещей). Для участия в последнем нужно будет принести старые ненужные вещи.

Днем в культурном центре состоится показ документального фильма «Стоянка на дороге ветра» режиссера Натальи Харламовой. Картина рассказывает о тувинской девушке, которая пытается справиться с утратой отца. Вечером кастинг-директор Юлия Половинкина выступит с лекцией на тему «Кинобизнес по-женски, или Мой путь в кино».

Концерт участников проекта «Голос» в Музее Победы

8 марта женщины смогут посетить Музей Победы бесплатно. Для гостей с детьми руководство музея подготовило творческие мастер-классы по изготовлению открыток и поделок из цветной бумаги.

С 14:00 мск до 16:00 две экскурсии «У войны не женское лицо» пройдут по экспозиции «Подвиг Армии». Тем временем в фойе перед Залом славы будет организована временная экспозиция с фотопортретами жен военнослужащих.

В 15:10 мск пианист Александр Тевелев даст концерт в Зале полководцев. Музыкант исполнит произведения Микаэла Таривердиева, Георгия Свиридова, Эдуарда Артемьева и других известных композиторов.

Еще один концерт состоится в 16:15 мск. На нем выступят участники телепроекта «Голос» Александр Зорин, Евгений Соломин, Давид Хиникадзе и другие. Для участия в мероприятиях Музея Победы требуется предварительная регистрация.

Фото: victorymuseum.ru

Русская живопись и лекция о любви в литературе

8 марта с 11:00 мск до 19:00 жительницы столицы смогут бесплатно посетить Музей Тропинина, в котором собрана коллекция живописи, графики и других работ русских художников XVIII–XIX веков. В 16:00 для посетительниц проведут кураторскую экскурсию по выставке «Пространство, воздух, свет».

Тем временем в Культурном центре «Фавор» на Мясницкой улице журнал «Фома» организует лекцию кандидата филологических наук Марины Пахолкиной. Она расскажет на примере известных историй любви в литературе, на какие отношения стоит равняться и почему люди идеализируют своих героев. Лекция начнется в 14:00 мск.

Бесплатные катки

Многие столичные катки будут работать для женщин бесплатно 8 марта. Акция пройдет на 39 ледовых площадках города, в числе которых парк Горького, парки «Сокольники», «Красная Пресня», «Ходынское поле», «Дубки», а также парк 50-летия Октября. Аренда коньков также будет бесплатной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Розыгрыш призов и дискотека в атмосфере «Сказки»

Парк развлечений «Сказка» подготовил праздничную программу «Мамина радость». С 13:00 мск до 18:00 посетителей будут развлекать аниматоры, ходулисты, барабанщики и музыканты. В 15:00 в парке пройдет акробатическое шоу, а в 17:30 — барабанное. Также организаторы запланировали розыгрыш призов и дискотеку.

Санкт-Петербург: бесплатный вход в Эрмитаж

8 марта вход в Государственный Эрмитаж будет свободным для всех посетителей вне зависимости от пола и возраста. Это правило распространяется на посещение Главного музейного комплекса и Главного штаба, которые будут работать с 11:00 до 20:00 мск.

Оформить бесплатные билеты с 5 по 8 марта можно будет на сайте Эрмитажа, а 8 марта — в кассах музея. Одному человеку разрешено взять не более трех билетов на руки. Экскурсии в билет не входят, их нужно приобретать отдельно.

Фото: The State Hermitage Museum/Twitter.com/Global Look Press

Больше 200 тонн фигурного льда у стен Петропавловской крепости

Второй фестиваль ледяных скульптур «КроншЛед» откроется 8 марта у стен Петропавловской крепости. Он продлится до 17 марта. Посетители Нарышкина бастиона увидят работы скульпторов со всей России и из Казахстана.

В этот раз темами фестиваля стали Год семьи и достижения Санкт-Петербурга, представленные на выставке-форуме «Россия» в Москве. Для создания скульптур художники использовали больше 200 тонн речного льда из Пермского края.

Выставка карет и музей Первой мировой войны в «Царском Селе»

По случаю праздника женщины смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Царское Село» 8 марта. Для просмотра им будут доступны экспозиция «Придворный экипаж в Царском Селе» и музей «Россия в Великой войне».

Выставка «Придворный экипаж в Царском Селе» расположена в павильоне «Дежурная конюшня». Она будет работать с 10:00 до 18:00 мск (вход — до 17:00). На ней представлены кареты XVIII–XIX веков, созданные как российскими, так и европейскими мастерами.

Музей «Россия в Великой войне» расположен в Ратной палате. Его можно будет посетить с 10:00 до 18:00 мск. Экспозиция состоит из оружия, военной формы, наград, фотографий и бытовых предметов времен Первой мировой войны.

Фото: tsar.ru

Выставки о традиционных ремеслах и дизайне

До 31 марта в Молодежном центре «Палата ремесел» на Каменноостровском проспекте проходит бесплатная выставка «Дочку в колыбельку — приданое в коробейку». На ней представлены работы участников этноклуба «Василиса», занимающихся традиционными ремеслами — вышивкой, ткачеством, обработкой бересты, а также лоскутным шитьем.

В библиотеке имени Тимирязева на улице Шкапина продолжается выставка Юлии Красновой «Нескучный дизайн: графика + текстиль». Посетители могут увидеть работы художницы в техниках коллажа, линогравюры и росписи на ткани.

Кинопоказ в досуговом центре «Чайка»

Бесплатный показ романтической комедии «Притворись моим женихом» пройдет в киноцентре «Чайка» 8 марта. Картина режиссера Бартоша Прокоповича рассказывает историю успешного телепродюсера Карины, которая незадолго до свадьбы сестры расстается с женихом и теперь ищет нового ухажера.

Показ ленты начнется в 14:00 мск. К просмотру допускаются зрители старше 18 лет. Получить бесплатные билеты можно будет в кассе киноцентра.

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