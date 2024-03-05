В табачном ларьке в Петербурге рванул газовый баллончик

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В табачном ларьке в Санкт-Петербурге взорвался газовый баллончик, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, ранения осколками стекла получил продавец.

Киоск рванул изнутри в Невском районе на пересечении Искровского проспекта и улицы Крыленко. На место после случившегося прибыли все оперативные службы, включая скорую. О состоянии пострадавшего информации нет.

Ранее пассажирский самолет, который выполнял рейс с филиппинского острова Боракай в Шанхай, экстренно сел в Гонконге из-за взорвавшегося пауэрбанка. Возгорание произошло при попытке пассажира зарядить пауэрбанк при помощи планшета iPad, что впоследствии привело к задымлению на борту. Инцидент произошел на рейсе RW602 авиакомпании Royal Air Philippines. Решение об экстренной посадке приняли пилоты самолета. Среди экипажа и пассажиров никто не пострадал.

До этого жителю Санкт-Петербурга оторвало часть руки из-за взрыва петарды. ЧП произошло в доме на улице Маршала Казакова. Пострадавшим оказался 27-летний мужчина, его госпитализировали. Возгорания в результате взрыва петарды не произошло, специалисты забрали обрывки пиротехнического изделия для проведения экспертизы.