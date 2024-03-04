«Грабанет олигархов»: политолог объяснил, как Киев заплатит ЕС за снаряды Политолог Перенджиев: Киев может забрать деньги у олигархов для оплаты снарядов

Фото: МО Украины

Киев может использовать деньги украинских олигархов, чтобы заплатить Евросоюзу за поставку снарядов, предположил в разговоре с NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, иных способов у Украины нет, а в данных обстоятельствах может быть использована целая схема «вытряски» средств с крупных бизнесменов.

Денег у Украины нет. Если только Украина не грабанёт своих олигархов, заставит их что-то покупать. Идет шантаж, при этом напрямую Украина в этом не участвует. Просто говорят властям западных стран: есть в вашей стране олигарх, бизнесмен, вы его арестуйте и вытрясите с него деньги за счет нашего государственного долга. Я думаю, такие схемы шантажа и ограбления возможны, — сказал Перенджиев.

Политолог не исключил, что подобные прецеденты уже были. По мнению Перенджиева, раз ЕС предоставляет ВСУ боеприпасы, значит, где-то Украина за что-то платит, пусть и не из бюджета.

Были новости о задержании украинских олигархов за границей, потом тишина. Значит денежку кому-то он заплатил, — добавил Перенджиев.

Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся, говоря о передаче Украине только 300 тысяч из обещанного ЕС миллиона снарядов. По его словам, украинский лидер не учел, что Киев должен самостоятельно приобрести часть боеприпасов. Бретон отметил, что также существует закупка Украиной снарядов напрямую, а это еще более 350 тысяч единиц.