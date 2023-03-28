Танки Challenger 2 уже на передовой: новости СВО на утро 28 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: defenceimages.mod.uk

Танк Challenger 2

Военное командование Украины передало российской стороне пятерых тяжелораненых военнослужащих ВС РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. О последнем обмене пленными между Москвой и Киевом сообщалось 24 марта украинскими ведомствами. Точное количество вернувшихся из плена не раскрывалось. По словам Москальковой, важно, чтобы этот процесс продолжался.

Британские военные инструкторы обучали бойцов Вооруженных сил Украины применять боеприпасы с обедненным ураном, сообщил портал Declassified UK со ссылкой на документальный фильм Министерства обороны Великобритании о прохождении учений. Журналисты заметили на кадрах копии реальных снарядов с ураном и сделали вывод, что украинские военнослужащие учились пользоваться и ими.

По словам бывшего командира роты батальона «Айдар» Евгения Дикого, российские подразделения почти полностью окружили Артемовск. Он добавил, что российские военные значительно продвинулись и в окрестностях Авдеевки. Дикий считает, что ВС России пытаются фактически повторить под Авдеевкой то, что получилось сделать в Бахмутской операции: окружить и перерезать дороги.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что британские танки Challenger 2 уже поступили на вооружение ВСУ. Он также подчеркнул, что Украина дополнительно получила американские бронетранспортеры Stryker и бронированные автомобили Cougar, а также германские боевые машины пехоты Marder. Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Выпускается с 1993 года. Оснащён единственной в своем роде 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1. Боекомплект составляет 52 выстрела, дальность стрельбы — до восьми километров.

Воздушная тревога была объявлена накануне вечером в Киеве и нескольких областях Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Днепропетровскую, а также в части Запорожской области. По данным онлайн-карт Министерства цифровой трансформации страны, тревога прозвучала в указанных регионах в период с 21:09 до 22:11 мск.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице прозвучали несколько взрывов. Он уточнил, что речь идет об Оболонском и Святошинском районах. Глава города добавил, что на место выехали экстренные службы. Он также рассказал, что в Святошинском загорелось помещение магазина.

Житель Артемовска рассказал о случаях, когда украинские военнослужащие переодевались в российскую форму с целью выявить в городе пророссийски настроенных граждан. По его словам, люди, которые показали радость от прибытия «российской армии», исчезали и их местонахождение до сих пор неизвестно. Он также упомянул, что его коллегу забрали представители украинских служб из-за пророссийских высказываний, и до сих пор о нем тоже ничего не известно.

Telegram-канал добровольцев, волонтеров и военных корреспондентов «Русская Весна» сообщил, что в Артемовске ВСУ начали минировать городские здания. По данным канала, здания подрывают при приближении российских подразделений. Военные корреспонденты отмечают, что подобные «ловушки» представляют большую опасность. Недавно такой подрыв был совершен на Авдеевском направлении.

Бывший офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что российским военным будет сложно форсировать реки для перехода на другой берег, а для ВСУ это станет практически невозможно. Он пояснил, что для проведения такой операции потребуется множество единиц техники, которую должна прикрывать авиация.