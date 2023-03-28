В России назвали главную сложность в СВО Полковник Матвийчук: главной сложностью для ВС РФ в ходе СВО станут речные переправы

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Бывший офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал URA.RU, что российским военным будет сложно форсировать реки для перехода на другой берег, а для ВСУ это станет практически невозможно. Он пояснил, что для проведения такой операции потребуется множество единиц техники, которую должна прикрывать авиация.

Это должна быть целая инженерная операция. Это переправочные средства, тяжелые буксиры, катера, плавучие мосты, понтоны. Собственно говоря, для ВСУ задача неподъемная. Потому что все эти действия должны прикрываться авиацией, которой у них нет. С нашей стороны — тяжело, а с их стороны — практически невозможно, — сказал Матвийчук.

Он добавил, что с помощью боевой авиации можно будет подавлять артиллерию противника. По его словам, без нее разведка передаст координаты для последующего нанесения удара.

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что ВСУ в день теряют от 100 до 200 человек под Артемовском, так что настолько крупные потери могут заставить Киев оставить город. По данным издания, украинским войскам предстоит сделать выбор между удержанием города любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск, где ВСУ уже подготовили укрепления для сдерживания дальнейшего наступления российской армии.