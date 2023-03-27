В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и четырех областях страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и нескольких областях Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Днепропетровскую, а также в части Запорожской области, подтверждают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Согласно этим данным, тревога прозвучала в указанных регионах в период с 21:09 до 22:11 мск.

Атаки на украинскую инфраструктуру со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С того времени воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда охватывая всю страну.

25 марта украинские СМИ сообщали о сильном взрыве, прогремевшем в Одесской области. Подробности не уточнялись. При этом отмечалось, что в регионе не была объявлена воздушная тревога.

13 февраля сообщалось о взрыве морской мины недалеко от пляжа в грузинском городе Батуми. Сообщалось, что мина сдетонировала примерно в 25 километрах от берега. Обошлось без пострадавших. Момент взрыва попал на видео.