Пятеро тяжелораненых российских военных вернулись из украинского плена Москалькова: Украина передала России пятерых тяжелораненых военных из плена

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Военное командование Украины передало российской стороне пятерых тяжелораненых военнослужащих ВС РФ, сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. О последнем обмене пленными между Москвой и Киевом сообщалось 24 марта украинскими ведомствами. Точное количество вернувшихся из плена не раскрывалось, передает РАПСИ.

Я подтверждаю, что такое событие произошло. Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы, и очень важно, чтобы этот процесс продолжался – процесс репатриации, — отметила Москалькова.

До этого обмен пленными между Россией и Украиной был проведен 7 марта. Минобороны РФ сообщало, что с подконтрольной Украине территории были возвращены 90 российских военнослужащих. В офисе президента Украины, в свою очередь, сообщали о возвращении 130 военных, среди которых 126 мужчин и четыре женщины. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что Киев вопреки ранее достигнутым договоренностям по формуле «160 на 160» в итоге согласился вернуть лишь 90 человек.