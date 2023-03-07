Москалькова рассказала, почему обмен пленными с Киевом был неравнозначным Москалькова: Украина вопреки договоренностям выдала лишь 90 российских военнопленных вместо 160

Фото: Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ/РИА Новости

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем в Telegram-канале сообщила, что Украина вместо ранее достигнутой договоренности по обмену военнослужащими 160 на 160 согласилась обменять лишь 90 человек. Она выразила сожаление по поводу этого и подчеркнула значимость того, что переговорный процесс продолжается.

К сожалению, вместо ранее достигнутой договоренности 160 на 160 украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек, — написала Москалькова.

7 марта Минобороны РФ сообщило, что в результате переговорного процесса с территории Украины возвращены 90 российских военнослужащих. Освобожденные военнослужащие ВС РФ будут доставлены в Москву для прохождения лечения.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в рамках обмена военнопленными с Россией на родину вернулись 130 украинцев. По его словам, среди них есть как мужчины, так и женщины.