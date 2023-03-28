Житель Артемовска рассказал, как бойцы ВСУ переодевались в российскую форму

Фото: Фото: osce.org

Стали известны случаи, когда украинские военнослужащие переодевались в российскую форму в Артемовске (ДНР) с целью выявить пророссийски настроенных граждан. Житель Артемовска рассказал РИА Новости об этом инциденте и отметил, что люди, которые показали радость от прибытия «российской армии», исчезали, и их местонахождение до сих пор неизвестно.

Он также упомянул, что его коллегу забрали представители украинских служб из-за пророссийских высказываний, и до сих пор о нем ничего не известно.

Артемовск находится в ДНР к северу от Горловки и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Ожесточенные бои за город продолжаются уже более полугода. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а наступившая распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

Ранее сообщалось, что британские военные инструкторы обучили бойцов ВСУ применять боеприпасы с обедненным ураном. Об этом стало известно из документального фильма Министерства обороны Великобритании о прохождении учений. Журналисты заметили на кадрах копии снарядов с ураном и предположили, что украинские военные учились пользоваться и ими.