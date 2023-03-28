Военкоры: ВСУ подрывают здания Артемовска при приближении российских войск

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал добровольцев, волонтеров и военных корреспондентов «Русская Весна» сообщил, что в Артемовске ВСУ начали минировать городские здания. По данным канала, здания подрывают при приближении российских подразделений.

Враг начал минировать здания и подрывать их при приближении наших подразделений. На новых кадрах из Бахмута подрыв боевиками 93-й бригады ВСУ заранее заминированного здания, — заявили авторы канала.

Военные корреспонденты отмечают, что подобные «ловушки» представляют большую опасность. Они добавляют, что недавно подобный подрыв был зафиксирован на Авдеевском направлении.

Ранее сообщалось, что британские военные инструкторы обучили бойцов ВСУ применять боеприпасы с обедненным ураном. Об этом стало известно из документального фильма Министерства обороны Великобритании о прохождении учений. Журналисты заметили на кадрах копии снарядов с ураном и предположили, что украинские военные учились пользоваться и ими.

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что ВСУ в день теряют от 100 до 200 человек под Артемовском, так что настолько крупные потери могут заставить Киев оставить город. По данным издания, украинским войскам предстоит сделать выбор между удержанием города любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск, где ВСУ уже подготовили укрепления для сдерживания дальнейшего наступления российской армии.