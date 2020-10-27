Стало известно, когда начнут ходить поезда между Симферополем и Астраханью

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Отправиться в крымскую столицу из Астрахани по железной дороге можно будет уже с середины декабря. Об этом сообщила пресс-служба одного из операторов пассажирских перевозок.

Поезд будет ходить раз в четыре дня, а в его составе есть плацкартные и купейные вагоны. В пути пассажиры проведут 36 часов, сообщает портал «МК в Крыму».

Первый состав отправится уже 16 декабря с железнодорожного вокзала Симферополя в 19.40 и прибудет в Астрахань 18 декабря в 07.52. Из Астрахани первый поезд поедет 19 декабря в 22.48 часов и прибудет в крымскую столицу 31 декабря в 9.50.

Как писал NEWS.ru, Крым будет испытывать трудности с водоснабжением и в IV квартале 2020 года.