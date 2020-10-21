Крым будет испытывать трудности с водоснабжением и в IV квартале 2020 года

https://static.news.ru/photo/23f7776c-13b5-11eb-9c22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Напряжённая ситуация с водоснабжением Крыма и Севастополя будет наблюдаться и в четвёртом квартале 2020 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Такое заявление было озвучено в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

К сожалению, по прогнозу, в четвёртом квартале 2020 года у нас остаётся сложная ситуация, вызванная маловодьем. И ситуация, видимо, с недостатком воды сохранится, — отметил Хуснуллин.

Он также добавил, что водность рек в регионе будет варьироваться от 10% до 60% от нормы, передаёт РИА Новости.

Украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав РФ прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды значительно сократились. С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма ввели график подачи воды из-за обмеления этих источников.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.